الفيفا يجدد قرارات إيقاف عضوية الكويت وغواتيمالا

لندن ـ اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، خلال جمعيته العمومية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، على تأكيد إيقاف عضوية اتحادي الكويت وغواتيمالا.

وبتصويت 197 لصالح القرار ومعارضة ثمانية، تم إقرار إيقاف عضوية الكويت إلى أن يتم تعديل القانون الرياضي في الاتحاد المحلي للعبة بالدولة العربية ليتماشى مع قوانين الفيفا.

أما جواتيمالا فصوت لصالح إيقافها 197 صوتًا مقابل رفض اثنين فقط، علما بأن قرار الإيقاف مطبق منذ 28 أكتوبر/تشرين أول من عام 2016.

ويرجع السبب وراء هذا القرار إلى أن الفيفا يعارض استمرار اللجنة التي تدير شؤون الكرة في غواتيمالا بعد أن تم منع مسؤولي هذه اللجنة من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم نظرًا لتورطهم في فضيحة الفساد بالفيفا والمعروفة باسم “فيفا جيت”.

وسيستمر قرار الإيقاف إلى أن تصدق جواتيمالا على إصلاحات في قوانين الاتحاد المحلي للعبة تتضمن مشاركة نسائية أكبر في إدارته وحظر إعادة الترشح لولايات غير محددة لرئيس الاتحاد وتشكيل لجنة انتخابية وأخرى متعلقة بالقيم.