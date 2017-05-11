سانشيز يتخذ قرار الرحيل عن آرسنال ويحدد وجهته

لندن ـ قرر التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي، الانضمام لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، واستئناف مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وينتهي عقد سانشيز مع الجانرز في يونيو/حزيران 2018، ولم يمدد عقده مع الفريق اللندني حتى الآن، في ظل توارد تقارير صحفية تشير إلى رغبة تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ضم النجم التشيلي.

وذكرت صحيفة “لو بارسيان”، أن سانشيز رفض عرض باريس سان جيرمان لرغبته في الانضمام لصفوف البافاري بصفقة تقدر بمبلغ 40 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة، أن مهاجم أرسنال يفضل بايرن ميونيخ بسبب رغبته في حصد البطولات وخاصة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى صداقته مع مواطنه ولاعب البافاري أرتورو فيدال، بجانب الاستقرار المالي للفريق الألماني.

وانضم سانشيز لصفوف أرسنال في 2014، قادما من برشلونة الإسباني بصفقة بلغت 38 مليون يورو.