قمة أردوغان – ترامب الثلاثاء

واشنطن - الأناضول – أعلن البيت الأبيض أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ستعقد في 16 مايو/ أيار الحالي.

وذكر بيان صادر عن شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن ترامب سوف يستضيف أردوغان الثلاثاء القادم، لبحث سبل تقوية العلاقات الثنائية، وكيفية تعزيز التعاون في مواجهة كافة أنواع الإرهاب.

وكان الرئيس التركي أعلن في 20 أبريل الماضي أنه سيتجه إلى الولايات المتحدة يومي 16-17 مايو الجاري ويلتقي نظيره الأمريكي، عقب زيارة يجريها إلى الصين.

وشهد مايو الحالي جولة خارجية مكثفة للرئيس التركي، بدأت مع زيارة الهند، تبعتها زيارة إلى روسيا ثم الكويت، ومن المقرر أن يستكمل أردوغان الجولة بزيارة للصين يومي 14 و15، ثم أمريكا وأخيراً بروكسل لحضور اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في 25 من الشهر ذاته.