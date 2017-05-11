جوتيريش يسعى لجمع 900 مليون دولار إضافية لأزمة الصومال

لندن - رويترز – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس، إن المنظمة الدولية تسعى لجمع 900 مليون دولار إضافية هذا العام للصومال حيث يحتاج أكثر من ستة ملايين شخص لمساعدات إنسانية ويواجه 275 ألف طفل يعانون من سوء التغذية خطر الموت جوعا.

وقال جوتيريش في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر دولي بشأن الصومال تستضيفه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي “قدمنا صباح اليوم خطة استجابة إنسانية معدلة تسعى إلى جمع 900 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام”.