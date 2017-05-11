مصرع 4 أشخاص في زلزال ضرب تركستان الشرقية

بكين - الأناضول – أعلنت السلطات الصينية، الخميس، مصرع 4 أشخاص جراء زلزال ضرب إقليم تركستان الشرقية ذي الحكم الذاتي (شينجيانغ) غربي البلاد، وفق إحصاءات أولية.

وقال مركز شبكات الزلازل بالصين، في بيان، إن “زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم بلدة تاشقورغن، التابعة لمدينة كاشغر، في تركستان الشرقية”.

وأضاف المركز أن “الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، والمعلومات الأولية تشير إلى مصرع 4 أشخاص”، دون ذكر تفاصيل حول عدد الجرحى.

وأرسلت السلطات الصينية العديد من فرق البحث والإنقاذ لإغاثة المتضرريين في بلدة تاشقورغن، التي تشهد هزات ارتدادية متكررة على خلفية الزلزال.