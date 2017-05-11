حماس تصدر حكماً بالإعدام بحق تاجري مخدرات في غزة

غزة – أ ف ب – أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس حكماً بالإعدام بحق رجلين ادانتهما بالاتجار بالمخدرات.

وقال ناصر سليمان المدير العام لهيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحافي شمال غزة “صباح اليوم اصدرت المحكمة العسكرية حكماً حضورياً بالإعدام بحق المدان (م.ج) حيث تم ضبطه بكمية من الحشيش”.

وتابع “كذلك اصدرت المحكمة العسكرية حكما حضوريا بالاعدام بحق المدان (ع.ق) حيث ضبط بكمية من عقار الترمادول”.ولديه عود مرتين”.

وجاءت تصريحات سليمان خلال مؤتمر عقدته وزراة الداخلية التابعة لحماس قامت خلاله بإتلاف 467343 الف من الحبوب المخدرة اضافة الى 1126 رزمة حشيش.

بدوره اكد ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة في غزة خلال المؤتمر، ان وزارته “لن تسمح لتجار المخدرات بالاستمرار بهذه الجرائم بحق المجتمع، الاحكام الصادرة اليوم هي رسالة بأننا لن تأخذنا رأفة في محاسبة هؤلاء المجرمين تجار الموت”.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس حكماً بالإعدام على فلسطينيين اثنين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك للمرة الاولى في قضية مماثلة منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.

ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على ان يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الاحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس وتعتبر ان ولايته انتهت في 2009.