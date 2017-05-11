ميركل لا تعتزم إرسال جنود إضافيين من الجيش الألماني إلى أفغانستان

برلين - د ب أ – لا تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت الحالي إرسال جنود إضافيين من الجيش الألماني إلى أفغانستان.

وقالت الخميس في العاصمة برلين خلال لقائها مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”: “بالأحرى يتعين علينا القلق بشأن الاستمرار في منح القدرة على الصمود ومنح الاستقرار في الشمال”.

يشار إلى أن ألمانيا ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي ترى نفسها حالياً بصدد دعوات بزيادة قواتها لأجل أفغانستان.

وبحسب بيانات عسكرية، تسيطر الحكومة الأفغانية على 60 بالمئة فقط من البلاد.

ويهدف لقاء اليوم بين ميركل والأمين العام لحلف الأطلسي لإجراء محادثات حول مواضيع سيتم بحثها في قمة الحلف المقرر عقدها بعد أسبوعين في بروكسل.

وتتناول قمة الحلف، التي سيشارك فيها لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على الإرهاب ونفقات الدفاع في دول الحلف بأوروبا التي تراها واشنطن أقل من اللازم، بالإضافة إلى بحث مطالب زيادة قوات الحلف المشاركة في مهمة أفغانستان.

ويواجه ستولتنبرج أثقل مهمة له قبل هذه القمة، تتمثل في توجيه شركاء الحلف لانتهاج خط مشترك، ويأتي ذلك في ظل ظروف أهمها خلافات كبيرة في الرأي ظهرت مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية.