مسؤول يمني سابق يعلن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون الجنوب

صنعاء - د ب أ – أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي الخميس، عن تشكيل مجلس سياسي انتقالي لإدارة شؤون جنوب اليمن .

وأفاد الزبيدي، في بيان له، بتشكيل قيادة سياسية وطنية “لإدارة وتمثيل الجنوب ولتحقيق أهدافه وتطلعاته”.

وبحسب البيان، فقد عين الزبيدي رئيساً للمجلس، فيما عين هاني بن بريك، وزير الدولة المقال، نائباً له، ويتكون المجلس من شخصيات جنوبية، بينهم شخصيات تحمل صفات رسمية في الحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

ويأتي هذا البيان، بعد أيام من تفويض الزبيدي بتشكيل مجلس سياسي في الجنوب، من قبل فصائل الحراك الجنوبي، (المطالبة بالانفصال عن شمال اليمن).

وشهدت محافظة عدن خلال الاسبوع الماضي، توترات أمنية ومظاهرة أطلق عليها “مليونية إعلان تاريخ عدن”، رفضاً لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي قضت بإقالة الزبيدي من منصبه، مع إقالة بن بريك، وزير الدولة، وإحالته للتحقيق.