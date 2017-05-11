الجيش المصري ينفذ “مناورة عسكرية” قرب الحدود الليبية

القاهرة - الأناضول - نفذت وحدات من الجيش المصري، الخميس، “مناورة عسكرية” بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية، على الحدود مع ليبيا.

وقال تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان، اليوم، إن وزير الدفاع صدقى صبحى، “شهد بياناً عملياً بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة نفذتها تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى”.

ونقل البيان عن صدقي ثناءه على “الجهود والتضحيات التى يبذلها أبطال ومقاتلو المنطقة الغربية العسكرية للحفاظ على أمن مصر القومى، وحماية حدود الدولة بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات”.

وأشاد الوزير بقبائل وعشائر مطروح “لدورهم ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى تأمين الحدود الغربية والقضاء على الإرهاب”.

وحضر المناورة العسكرية (لم تحدد مدتها) التي جاءت تحت اسم “رعد27″ محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وفقاً للبيان.