الأمم المتحدة لديها “مليون سؤال” بشأن سوريا بعد اتفاق آستانة
May 11, 2017
جنيف – رويترز – قال مسؤول إغاثة بالأمم المتحدة الخميس إن الأمم المتحدة لا يزال لديها “مليون سؤال” بشأن اتفاق أبرمته روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي بخصوص سوريا مع ورود تقارير عن تراجع القتال لكن قوافل المساعدات لا تزال معطلة بالكامل تقريباً.
وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للصحافيين بعد مهمة عمل أسبوعية “الآن روسيا وتركيا وإيران أبلغتنا اليوم وأمس… أنها ستعمل بشكل منفتح ونشط للغاية مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتطبيق هذا الاتفاق”.
وأضاف قائلا “لدينا مليون سؤال ومخاوف لكن أعتقد أننا لا نملك الرفاهية التي يملكها البعض في التعامل بهذه اللامبالاة الباردة والقول إنه (الاتفاق) سيفشل. نحتاج أن يكلل (الاتفاق) بالنجاح”.
الاتفاق سيفشل اذ كم اتفاق باتفاق حصل
منذ 2011 ولم ينجح لان الروس والمجوس
والنظام الكيماوي لا يرعون العهود.
مخطيء من طن يوما ان للثعلب دينا.
الحل: رحيل الاحتلال النصيري الروسي
المجوسي وبناء سوريا جديدة حرة. هذا هو
الحل.الاتفاقيات لا تساوي ثمن الحبر
الذي كتبت به.