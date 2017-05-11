الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون هيئة البث العامة

القدس – الأناضول - صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة الأخيرة، على قانون يفصل قسم الأخبار، عن هيئة البث العامة، في خطوة يقول معارضون إنها تصب لصالح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب، إن 43 عضو كنيست صوتوا لصالح هذا القانون بمقابل معارضة 33 عضواً.

وأضاف:” يسمح تمرير قانون هيئة البث العامة، باستبدال سلطة البث الاسرائيلية بدءاً من الاسبوع القادم”.

وقال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، دافيد بيتان، إنه بموجب القانون الجديد فإنه ستكون في سلطة البث إدارتين، واحدة للأخبار والأخرى للأمور الأخرى مثل الرياضة والترفيه.

وأضاف، بحسب ما نقل عنه التصريح الصادر عن الكنيست:” سيتم إطلاق سلطة البث العامة الجديدة رسمياً يوم الإثنين”.

وكان مقرراً أن تتم عملية الانتقال في الخامس عشر من الشهر الجاري، ولكن تم بشكل مفاجئ الشروع في عملية الانتقال مساء أمس.

وتوقفت المحطات الرسمية الإسرائيلية اليوم عن بث برامجها الإخبارية، فيما بدأت الإذاعات ببث الأغاني بانتظار أن تبدأ بحلة جديدة يوم الإثنين.

وقال صحافي إسرائيلي في الإذاعة الإسرائيلية العامة باللغة العبرية، ” يوم الإثنين المقبل ستعود المحطات للبث بحلة جديدة وبإدارة جديدة”.

وأضاف الصحافي الذي فضل عدم ذكر اسمه:” المؤسف انه سيتم التخلي عن خدمات مئات الموظفين”.

وتابع:” أراد نتنياهو إبقاء الوضع على ما هو عليه من أجل ابقاء سيطرته، أما الآن وبعد عملية الانتقال فإن سيطرته ستقل نوعاً ما، وهذا يعتمد على الشخص الذي سيكلف بإدارة هيئة البث”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية إن من بين 1050 كانوا يعملون في سلطة البث الإسرائيلية فإن نحو 510 موظفين منهم سيعملون في هيئة البث العامة، في حين يتعين على الموظفين الباقين التقدم لوظائف حكومية أخرى.

وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قد قاوم عملية الانتقال من سلطة البث الإسرائيلية العامة الى “هيئة البث العامة”، التي دافع عنها وزير المالية وزعيم حزب “كلنا” موشيه كحلون بشدة.

وفي هذا الصدد، انتقد عضو الكنيست من حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض إيتان كابل، القانون، وقال:” لربما كانت هذه العملية من أكثر العمليات المهينة التي شهدناها في السنوات الأخيرة، مشروع قانون ضحل هدفه فقط إرضاء رئيس الوزراء (نتنياهو)”.

ومن جهته، قال عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” المعارض، إلعازر شتيرن:” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قام رئيس الوزراء بالضحك على الكنيست”.

يذكر أن هناك محطة تلفاز واحدة ومحطة تلفاز تابعة للكنيست و8 محطات إذاعة تتبع لهيئة البث التي طالها القانون الجديد.