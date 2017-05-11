وزير دفاع أمريكا لتركيا: ملتزمون بأمنكم

لندن – رويترز – قال متحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إن الوزير أبلغ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس بأن واشنطن ملتزمة بحماية حليفتها في حلف شمال الأطلسي وسط غضب في تركيا إزاء قرار أمريكي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ويمثل الاجتماع الذي استمر نحو نصف الساعة في لندن، حيث يحضر ماتيس ويلدريم مؤتمراً عن الصومال، أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ إعلان القرار الأمريكي يوم الثلاثاء.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً للمقاتلين الأكراد على أراضيها.