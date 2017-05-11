هنية يعلن: أجهزة أمن حماس تعتقل قاتل القيادي في الحركة مازن فقهاء

غزة- أ ف ب- اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحماس التي تسيطر على قطاع غزة قاتل القيادي في الحركة مازن فقهاء الذي اغتيل في اذار/ مارس الماضي، بحسب ما اعلن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الخميس.

وقال هنية في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة شارك فيه كل من قائد حماس في القطاع يحيى السنوار وزوجة فقهاء “تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم للشهيد مازن فقهاء”.

واغتيل فقهاء في 24 من اذار/ مارس الماضي بايدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، بينما توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “بالثأر”.

وأكد هنية أن “القاتل والمجرم والذي ارتكب ونفذ اوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية اصبح في أيدي الاجهزة الأمنية” مؤكدا انه “أدلى بالاعترافات عن هذه الجريمة”.

ولم يدل هنية بمزيد من التفاصيل حول هوية القاتل.

واتهمت حماس إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال فقهاء، بينما التزمت إسرائيل الصمت ولم تدل بتعليق عن ذلك.