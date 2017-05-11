مصرع 25 شخصاً إثر انهيار جدار في زفاف بالهند

دلهي – الأناضول – أعلن مصدر أمني، الخميس، مصرع 25 شخصاً، وإصابة أكثر من 28 آخرين بجروح إثر انهيار جدار مبنى لإقامة حفلات الزفاف في ولاية “راجستان براديش” غربي الهند.

ونقلت صحيفة “ذا إنديان إكسبرس″ الهندية عن أنيل تانك قائد شرطة منطقة “بهاراتور”، قوله إن “الحادث وقع بعد العاشرة والنصف من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ) بقليل في قاعة حفلات زفاف على طريق سيفار بمنطقة بهاراتور حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص لحضور حفل زفاف”.

وأشار إلى أن “أمطاراً غزيرة وعاصفة رعدية ضربتا المنطقة فجأة، ما تسبب في انهيار جدار القاعة، وحوصر أولئك الذين احتموا تحت سقيفة قرب الجدار لحماية أنفسهم من الأمطار”.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي بعضهم في حالة خطيرة.

وأوضح المسؤول أنه من المقرر البدء بعملية تشريح جثث الضحايا اليوم، في إطار التحقيق الجاري للكشف عن ملابسات الحادث.

بدوره أعرب رئيس وزراء الولاية فاسندهارا راجي عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر المسؤولين باتخاذ الإجراءات الضرورية.