القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة في شمال شرقي أفغانستان

كابول- د ب أ- قالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، الخميس، إن القوات الأمنية استعادت السيطرة على واحدة من ثلاث مناطق اجتاحتها مؤخراً حركة طالبان.

وقال دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة زيباك في إقليم بدخشان شمالي أفغانستان، عقب اطلاق عملية تمشيط.

وكانت المنطقة قد سقطت في أيدي مسلحي طالبان في نفس الوقت الذي أعلنوا فيه بدء هجماتهم خلال فصل الربيع في 28 نيسان/ أبريل الماضي. وأكد أحمد جافيد جافيد، العضو بمجلس الإقليم، عملية استعادة السيطرة، وقال ” القوات الجوية الأفغانية ساعدت في تزويد القوات والقوات المحلية بما يحتاجونه، وقصف مواقع طالبان بالمنطقة”.

وأضاف أن عملية التمشيط مستمرة، حيث تتقدم القوات الأمنية نحو منطقة واردوج المجاورة، التي تعرف بأنها معقل متمردي طالبان في بدخشان.

ويسيطر المسلحون على منطقتي واردوج ويامجان بالإقليم.