تنظيم الدولة يرتكب مجزرة جديدة في الموصل ويعدم 17 عائلة بينهم نساء أثناء محاولتهم الفرار

العراق- الأناضول- أفاد ضابط في الجيش العراقي، الخميس، أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أرتكب مجزرة جديدة في الجانب الغربي من الموصل، وأعدم 17 عائلة أثناء محاولتهم الفرار من مناطق تخضع لسيطرة التنظيم.

وقال العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى في حديث لـ”الأناضول”، أن “معلومات استخباراتية من مصادرنا داخل أحياء الموصل التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم أبلغونا ان داعش أعدم خلال 24 ساعة الماضية، 17 عائلة بينهم نساء بإطلاق نار أثناء محاولتهم الفرار”.

وأضاف، أن “أعداد العوائل تقدر بأكثر من 60 شخصاُ”.

وأوضح الجبوري، ان “التنظيم نفذ الإعدام بالضحايا في سوق البركة بمنطقة الزنجلي غربي الموصل فيما أعدم آخرون بدورة (ساحة) الزنجلي كعبرة للآخرين”.

مبينا بان العوائل “اتفقت على الفرار إلا أنهم وقعوا بكمين للتنظيم قبل الوصول إلى القوات العراقية بأحد الأزقة بمنطقة الزنجلي وقاموا باعتقالهم فيما أطلقوا النار نحو فارين آخرين”.

ولم يتسن للأناضول التحقق من صحة المعلومات الواردة في تصريح الجبوري، من مصدر محايد.

من جهته، قال النقيب جبار حسن، لـ”الأناضول” إن “نحو 300 مدني تم اجلائهم خلال الساعات الماضية من حي الاقتصاديين بمساعدة قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع″.

واوضح حسن أن “القوات الأمنية تلقت استغاثات من عشرات العوائل التي لاتزال محاصرة داخل ازقة حي الاقتصاديين وطلبت تأمين الطريق لخروجهم من منازلهم”.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد “داعش” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت القوات الحكومية النصف الشرقي من المدينة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن ثم تقاتل منذ فبراير/ شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي.