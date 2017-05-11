عملية عسكرية عراقية لطرد عناصر تنظيم الدولة من الصحراء الغربية للانبار

مدينة الحبانية- أ ف ب- بدأت القوات العراقية الخميس عملية عسكرية واسعة لتطهير الصحراء الغربية لمحافظة الانبار من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بعد سلسلة هجمات شنوها على حرس الحدود، بحسب ما افاد ضباط عراقيون.

وبدأت العملية التي يساندها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ويشارك فيها مقاتلو العشائر من منطقة الكيلو 160 باتجاه جنوب الرطبة التي تضم جيوبا لعناصر تنظيم الدولة بحسب عقيد في الجيش.

وقال الضابط الذي رفض كشف اسمه لفرانس برس أن “القوات الأمنية تواصل تقدمها من منطقة الكيلو 160 غرب الرمادي، وصولا إلى ناحية النخيب جنوب غرب الرمادي، التابعة لقضاء الرطبة”.

واكد قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي هذه المعلومات موضحا أن “الهدف من العملية العسكرية مطاردة فلول داعش والخلايا النائمة في الصحراء وتدمير معسكراتهم في الصحراء الجنوبية للرطبة”.

وتضم محافظة الانبار صحراء مترامية وتتقاسم حدودا مع ثلاث دول هي سوريا والأردن والسعودية. ولا يزال تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يسيطر على اجزاء من الصحراء منذ هجومه الكبير في حزيران/ يونيو 2014.

واستعادت القوات العراقية العديد من المدن والمحافظات التي سيطر عليها التنظيم، لكنه لا يزال يسيطر على الصحراء والمدن القريبة من الحدود السورية ولديه مخابئ ومواقع يشن منها هجمات على قوات الامن العراقية.

وتنفذ القوات العراقية أيضا عملية كبيرة في شمال الأنبار بهدف استعادة المدن الأخيرة على طول نهر الفرات الذي لا يزال يسيطر عليه تنظيم الدولة بالقرب من الحدود السورية.

كذلك، تستمر العملية العسكرية الكبيرة التي بدأت في تشرين الاول/ اكتوبر لاستعادة الموصل، ثاني اكبر مدن العراق.