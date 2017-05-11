الأمم المتحدة تؤكد 58 إصابة بالكوليرا و47 وفاة متصلة به في اليمن

دبي- أ ف ب- أكدت الأمم المتحدة الخميس رصد 58 إصابة بالكوليرا و47 وفاة متصلة به في الأسبوعين الأخيرين في مختلف أنحاء اليمن الغارق في الحرب، في موجة ثانية من هذا الوباء في عام.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة أن التحاليل المخبرية أكدت وجود الداء المعدي في 10 محافظات في اليمن حيث ما زال أقل من نصف المنشآت الطبية عاملا بعد عامين من حرب طاحنة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

ورصدت 2301 إصابة مشبوهة في عدد من المحافظات بينها صنعاء حيث تم تشخيص أكثر من 30% من الحالات.

كما تحدث المكتب الأممي عن إصابات في محافظات في الشمال والجنوب وعلى ساحل البحر الأحمر.

يتسبب وباء الكوليرا الشديد العدوى بإسهال حاد وينتقل بشرب مياه أو أطعمة ملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة إن تعذرت معالجته في غضون ساعات.

يذكر أن هذه الموجة هي الثانية من الوفيات المرتبطة بالكوليرا خلال عام في اليمن حيث دمرت الحرب العديد من المستشفيات ويحتاج الملايين في شكل كبير الى الغذاء والمياه النظيفة.

وشهد النزاع تصعيدا خلال العامين الماضيين وتحارب الحكومة التي تدعمها السعودية المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول الامم المتحدة التي تعتبر اليمن “أكبر أزمة إنسانية في العالم” ان أكثر من 7 الاف شخص قتلوا منذ عام 2015 و3 ملايين تشردوا. كما يفتقر نحو 17 مليون شخص إلى الغذاء الكافي مع اقتراب ثلث محافظات البلد من حافة المجاعة.