الرئيسان الفلسطيني والروسي يبحثان سبل دفع العملية السلمية

موسكو- د ب ا- بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، العلاقات الثنائية، وسبل دفع العملية السلمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيسان في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود جنوب غرب روسيا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأطلع الرئيس عباس، نظيره الروسي خلال الجلسة” على مجمل تطورات الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة أبناء شعبنا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية”.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل الأربعاء إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعرب خلال لقاء مع صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في كانون ثان/ يناير الماضي عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحياء محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، غير أن الاجتماع لم يعقد.

ويشار إلى أن محادثات السلام بين الجانبين متوقفة منذ عام 2014.