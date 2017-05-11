الرئيسان الفلسطيني والروسي يبحثان سبل دفع العملية السلمية
موسكو- د ب ا- بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، العلاقات الثنائية، وسبل دفع العملية السلمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيسان في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود جنوب غرب روسيا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأطلع الرئيس عباس، نظيره الروسي خلال الجلسة” على مجمل تطورات الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة أبناء شعبنا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل الأربعاء إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعرب خلال لقاء مع صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في كانون ثان/ يناير الماضي عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحياء محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، غير أن الاجتماع لم يعقد.
ويشار إلى أن محادثات السلام بين الجانبين متوقفة منذ عام 2014.
لا محالة أن بوتين مدعوم من قبل اليهود فإنه أيضا مؤثر فيهم وعليه يمكن للفلسطينيين أن يقع تمكينهم من أراضي 67 ليقيموا عليها حكمهم بكل إستقلالية وأن يؤسسوا لهم إقتصادا يمكنهم من إدارة شؤونهم ذاتيا. وحيث أنه لا مفر من هكذا حل لا بد من تحقيقه
دون ذلك شعب فلسطين مدعو إلى استنساخ الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي الذي جعل حينها من الجزائر كي لا يقع مناقشة فرنسا في ” شؤونها ” فلم يجد الشعب الجزائري وقتها غير إثبات وجوده وأن الجزائر ليست فرنسا. والحال نفسه بالنسبة لفلسطين بعد الإبادات المتكررة من قبل الإحتلال ” الإسرائيلي ” الذي اعتبر فلسطين دولة إسرائيلية ظلما وعدوانا.