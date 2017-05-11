محاكمة ثماني أميرات من أبو ظبي في بلجيكا بتهمة “استرقاق” 20 عاملة منزلية
بروكسل- د ب أ- بدأت محكمة بلجيكية في بروكسل الخميس نظر قضية 8 أميرات من أبو ظبي بتهمة معاملة 20 عاملة منزلية مثل “الرقيق”.
وتواجه الأميرة حمدة آل نهيان وبناتها السبع تهمة معاملة العاملات لديهن بشكل “غير إنساني ومهين” ومصادرة جوازات سفرهن ورفض دفع الأجور لهن.
وقال محامون إن العاملات المنزليات، اللاتي تم تعيينهن على أنهن مربيات أطفال وطاهيات ومساعدات في الأعمال المنزلية، أجبرن على البقاء تحت تصرف الأميرات طوال النهار والليل، ولم يتم السماح لهن أبدا بالخروج.
وأشار المحامون إلى أن الأميرات وجهن إهانات للخادمات، حيث وصفوهن بأنهن “أبقار وكلاب وعاهرات”، وكن يجعلنهن ينمن على حشايا خارج غرف الأميرات.
ويطالب محامو الضحايا المزعومات بتعويضات بقيمة 2500 يورو (2715 دولارا) لكل عاملة، إلى جانب مبلغ من ستة أرقام تعويضا عن الأجور التي لم تدفع لهن، وكذلك ساعات العمل الإضافي وأجور العمل الليلي وعطلة الأسبوع طبقا لقانون العمل البلجيكي.
وتعود القضية إلى عام .2008 وبناء على إخبارية، داهمت الشرطة البلجيكية فندقا فاخرا كانت الأميرات تقمن في طابق منه بالكامل لمدة عام كامل.
ويشار إلى أن المركز الاتحادي البلجيكي للهجرة من بين المدعين في القضية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى الجمعة.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعلوه السفهاء
من الذين يتكلمون بلساننا
ويعملون غير ما في عقولنا وقلوبنا
ان للله وان اليه راجعون
فضحكن الله! امكثن في دياركن و لا تكونن أسوأ سفيرات للإسلام.
قال الله تعالى ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا) صدق الله العظيم
سبحان الله في دول الخليج و أوراق الهوية تجد مواطن من الدرجة الثانية….و الاستعباد و الاسترقاق رغم مجيء الإسلام. ..و أرض الآلات لكن الإعراب لم يغير من تصرفاتهم ….و في بلد الديمقراطية استوردت عدواهم. ..يعتقدون أنهم احسن من الهنود ..لكن الهنود وصلو ا إلى المريخ…و الخليجين يعتقدون أنهم احسن من باقي الخلق لكن بالفارغ
نعم انها حقيقة صادمة ومؤلمة ابطالها امراء واميرات واثرياء عرب فادا كانت الانظمة العربية تمتهن كرامة الانسان وتدوس عليها فكيف لا يكون الابناء على ملة ابائهم؟