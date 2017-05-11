“فيسبوك” تتصدى لمواقع الانترنت “الخدّاعة”

واشنطن ـ أعلنت “فيسبوك” أنها حدثت معادلاتها الحسابية للحد من عمليات إحالة مستخدميها إلى مواقع “خدّاعة” و”متدنية النوعية” بغية مكافحة الرسائل الاقتحامية والأخبار المغلوطة.

وجاء في بيان صادر عن موقع التواصل الاجتماعي “مع هذا التحديث، استعرضنا آلاف المواقع الإلكترونية التي تتضمن رابطا من أو إلى فيسبوك لتحديد تلك التي ليس فيها الكثير من المحتويات وتعرض فيها إعلانات صادمة أو مؤذية أو مسيئة”.

وأوضح البيان أن الهدف هو “التخفيف من الرسائل الخدّاعة وزيادة تلك الإعلامية”.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها “فيسبوك” لمكافحة المعلومات المغلوطة، إثر اتهامها بأنها أتاحت انتشار عدد كبير من هذه الأخبار الخاطئة خلال الحملة الانتخابية الأميركية، مساهمة في فوز دونالد ترامب.

وأكد موقع التواصل الاجتماعي الذي يضم نحو ملياري مستخدم في أنحاء العالم أجمع أن لا تأثير كبيرا له على قرار الناخبين الأميركيين، غير أنه أعلن عن عدة مبادرات للتعاون مع وسائل الإعلام تعاونا وثيقا والحد من انتشار الأخبار المغلوطة.