التحالف الدولي: الجهاديون سلموا الطبقة لقوات سوريا الديموقراطية





واشنطن ـ أ ف ب ـ اعلن التحالف الدولي ضد الجهاديين الخميس ان مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية سلموا مدينة الطبقة الاستراتيجية لقوات سوريا الديموقراطية قبل ان يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف.

وقال التحالف في بيان ان “نحو سبعين مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية وافقوا على شروط قوات سوريا الديموقراطية” و”سلموا” المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد، علما بانها محاصرة منذ اسابيع.

واضاف ان هذه الشروط تضمنت “تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع″ حول السد و”تسليم كل اسلحتهم الثقيلة” و”انسحاب كل مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الطبقة”.

وتابع البيان ان قوات التحالف “رصدت” لاحقا هؤلاء الجهاديين الذين كانوا يغادرون المدينة و”ضربت المشتبه بكونهم جهاديين من دون اصابة مدنيين”.

وتطارد فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن الخميس آخر الجهاديين المتبقين في مدينة الطبقة في شمال سوريا حيث تعمل على ازالة الالغام التي خلفها تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة والسد المحاذي لها.