انتشار أمني في جزيرة جربة عشية احتفالات معبد الغريبة
تونس ـ د ب أ – تبدأ غدا الجمعة الاحتفالات الموسمية في معبد الغريبة، وهو كنيس يهودي، بجزيرة جربة جنوب تونس وسط انتشار وحدات من الشرطة والجيش فى اطار خطة امنية مشددة .
وانتشر الأمن في محيط المعبد والمنطقة السياحية والمطار والأسواق والشوارع الرئيسية، في وقت بدأت فيه الوفود السياحية والزائرون بالتوافد على الجزيرة من عدة دول في العالم.
وقامت الوحدات الأمنية بتأمين النزل في الجهة ووضع نقاط تفتيش في مناطق حساسة بالجزيرة ودوريات أمنية على الشريط السياحي، وعلى الشواطئ تحسبا لأي مخاطر أمنية.
وتمتد الزيارة الرسمية للمعبد الشهير بين يومي 12 و14 أيار/مايو وهي تسبق ذروة الموسم السياحي الصيفي في الجزيرة.
وكان رئيس هيئة معبد الغريبة بيريز الطرابلسي أفاد في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بارتفاع متوقع لأعداد الزائرين إلى المعبد هذا العام في ظل تحسن الوضع الأمني في البلاد، لتبلغ ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف زائر، مقابل نحو ألفي زائر في احتفالات العام الماضي.
وأوضح بيريز أن أغلب الزائرين هذا العام سيأتون من دول أوروبية.
وقبل أسبوع دعا مكتب مكافحة الإرهاب في إسرائيل، مواطنيه بعدم السفر إلى تونس، بدعوى أنها قد تشهد “هجمات إرهابية متنوعة في أماكن مختلفة من البلاد”.
ورد بيريز الطرابلسي بأن تلك الدعوات غير مبررة، مشيرا إلى أن الوضع في تونس أكثر أمنا مقارنة بإسرائيل.
وقبل عام 2011 بلغ معدل حضور اليهود في احتفالات الغريبة نحو سبعة آلاف وكان العدد أعلى من ذلك، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف المعبد في نيسان/ابريل 2002 والذي خلف 21 قتيلا من بينهم 14 سائحا ألمانيا.
ويقدر عدد أفراد الطائفة اليهودية في تونس اليوم بنحو ألفين، بعد أن كانوا في حدود 100 ألف في منتصف القرن الماضي، حيث هاجر أغلبهم نحو أوروبا وإسرائيل مع اندلاع الحروب العربية الإسرائيلية.
أليس من العار للعرب انهم يحمون اليهود بأفراد الشرطة وجنود الجيش لتأمين احتفالاتهم , واليهود في فلسطين ينكلون ويقتلون الفلسطينيين العرب مسيحيين أو مسلمين ويمنعوهم من العبادة في دور عبادتهم ومنع أذان الصلاة ! .
أين القومية العربية والتضامن العربي , لعن الله قيادات العرب الخائنة الذليلة لأعداء الله .
نحن نرحب بكل اليهود الذين سيحلون ضيوفا على تونس لاداء مناسك الحج و الهيلولة …و نرحب خاصة بالمواطنين التونسيين اليهود و الذين غادروا تونس لسبب او لاخر و نقول لهم تونس بلادكم ولكم الحق فيها مثلكم مثل اي مواطن اخر و انتم هنا منذ 2500 سنة انها ارضكم ابا عن جد…اى قبل الكثير…. كما نهنئ مواطنينا اليهود المقيمين بحجهم و بالهيلولة و نقول لهم ان تونس من غير يهودها ليست تونس و اقول لهم كم اتمنى ان أزور الغريبة …. اشهر اكلات التونسيين هى اكلات يهودية تونسية بالأساس …البريك الذى ياكل يوميا فى سهر رمضان و الكفتاجى و الفريكاسى و المدفونة و…و… …و من التونسيين لم يستمع الى اغانى مارغريت مسيكة المعروفة بحبيبة مسيكة وأيسران إسرائيل روزيو المعروف بالشيخ العفريت و راؤول جورنو واغنيتة الشهيرة طهر يالمطهر التى غنيت لكى تونسي يهودى و مسلم فى حفلة الطهور ….و لن ننسي كيف حمى تونسيين مسلمون مواطنيهم اليهود ايام الاحتلال النازى لتونس لمنع ترحيلهم الى المحرقة فى 1942 …. مرحبا بكم ….تحيا تونس تحيا الجمهورية