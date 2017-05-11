“فتح” تطالب كوادرها في السجون الإسرائيلية بالإنضمام للإضراب عن الطعام

رام الله ـ الأناضول ـ طالبت اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، اليوم الخميس، كافة أعضائها وكوادرها، المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بالانضمام للإضراب المفتوح عن الطعام، فوراً.

وقال قدورة فارس، رئيس نادي “الأسير الفلسطيني” (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في كلمة له بخيمة التضامن مع المعتقلين في رام الله، وسط الضفة الغربية، إن اللجنة المركزية لفتح، “عممت القرار على كل كوادرها المعتقلين، باستثناء القاصرين والمرضى والنساء”.

وأضاف أن التعميم جاء “تحت طائلة المسؤولية”، في إشارة إلى أنه قرار ملزم لأعضاء الحركة وكوادرها.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 نيسان/إبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.