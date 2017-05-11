ولد الشيخ يلتقي هادي بالرياض لأول مرة بعد “قطيعة”

صنعاء ـ الأناضول ـ التقى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالرياض، في مستهل جولة جديدة بعدد من دول المنطقة لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ أواخر العام الماضي.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد ناقش هادي مع المبعوث الأممي “جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية، ووضع حد للمعاناة التي يتجرعها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح ومن يساندهم”، في إشارة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ونوه هادي بـ”التعاطي الإيجابي، الذي قدمته الحكومة على الدوام، اتساقاً وإنسجاماً مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وجاء اللقاء، بعد قطيعة طويلة بين هادي والمبعوث الأممي، على خلفية طرح الأخير لخارطة طريق تتضمن سحب صلاحيات الرئيس لصالح نائب رئيس جمهورية توافقي، حيث أخفق ولد الشيخ في عقد لقاء مع هادي بجولته الأخيرة مطلع مارس/آذار الماضي.

ولا يُعرف ماهي الأفكار الجديدة، التي حملها ولد الشيخ للحكومة الشرعية، لكن مصادر حكومية قالت، في وقت سابق للأناضول، إن هناك “تعديلات طفيفة” في الخارطة، من دون الكشف عن ماهيتها.

ومن المتوقع أن ينتقل ولد الشيخ إلى صنعاء ثم إلى الدوحة، في إطار جولته الجديدة لاستئناف عملية السلام، حيث سيحضر منتدى الدوحة خلال يومي 14-15 مايو/أيار الجاري، وفقا لمصادر مقربة منه، كما سيقدم إحاطة لمجلس الأمن بخصوص اليمن نهاية الشهر الجاري.