الحوثيون: تشكيل مجلس سياسي في جنوب اليمن انقلاب وتهديد لوحدة البلاد

صنعاء -(د ب أ) : حذر محمد عبدالسلام، الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، مما يحدث في جنوب اليمن عقب اعلان تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون الجنوب، معتبراً ذلك “تهديداً للوحدة اليمنية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي عن تشكيل مجلس سياسي انتقالي لإدارة شؤون جنوب اليمن ” لإداراته وتمثيله ولتحقيق أهدافه وتطلعاته”.

وقال عبدالسلام في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ما يحدث في الجنوب من حديث عن مجلس هنا أو هناك إنما هو تجلٍ لأهداف الاحتلال الأمريكي .. لإقامة مشاريع صغيرة”.

وتابع قائلا ” وهو ما يعد قفزا على التاريخ والحضارة، معتقدة أن الجنوب ساحة خصبة لبناء نفوذ وقوة استعمارية، وهذا وهْمٌ سينقشع غباره عما قريب”.

وأضاف عبد السلام أن ما يحدث “يندرج ضمن مخطط استعماري في انقلاب ينفذه المتشدقون بما يسمى “بالشرعية الدولية” المتمثلة في “مجلس الأمن” المتضمنة جميعها الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية اليمنية”.

وأكد عبدالسلام أن الشعب اليمني “سيبقى شعبا واحدا موحدا وله كامل الحق في التصدي لقوى الاحتلال والاستعمار بكل الوسائل الممكنة”.

وتأتي خطوة محافظ عدن المقال في إطار التصعيد لرفض (الحراك الجنوبي) لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالة الزبيدي، وهاني بن بريك، وزير الدولة، من منصبيهما، وإحالة الأخير للتحقيق.

ويٌتهم الزبيدي وبن بريك بعدم تعاونهما مع الحكومة الشرعية.

وحتى الان لم يصدر من الحكومة الشرعية اي تعليق حول اعلان المجلس الجنوبي الذي يضم شخصيات جنوبية تحمل صفات رسمية في الحكومة.