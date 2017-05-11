محكمة عسكرية مصرية تعاقب 55 مدنيًا بالسجن 25 عامًا في “أحداث عنف”

القاهرة – الأناضول – قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 55 مدنيا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، و5 سنوات لـ13 آخرين بتهم منها “ارتكاب أعمال عنف”، فيما برأت 8 أشخاص في قضية تعود إلى 2014، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (1100 دولار) بحق 13 متهما (حضوريا)”.

وأضاف الكومي: “كما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 55 آخرين (غيابيا) في اتهامهم باقتحام وحرق مدرعة شرطية بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار التابعة لمحافظة المنيا (وسط).

فيما برأت ذات المحكمة 8 مدنيين (حضورياً) لعدم كفاية الأدلة، بينهم 5 طلاب بجامعات مصرية، وفق المصدر ذاته.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، قابلة للطعن خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.

وكانت النيابة العامة أحالت الـ 76 متهما في شهر مارس/آذار الماضى إلى القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف وحرق مدرعة شرطية بقرية الشيخ فضل، في 28 نوفمبر/تشرين ثان 2014، وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم.

واعتادت المحاكم العسكرية أن لا تعلن عن أحكامها الصادرة بحق المدانين.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.