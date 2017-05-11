ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن الأمن الالكتروني

واشنطن - (رويترز) : قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز الأمن الالكتروني للحكومة الاتحادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الالكترونية.

ولم يتسن حتى الآن الاطلاع على نسخة من الأمر الموقع وهو أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية عليا لإدارته.

ويأتي الأمر التنفيذي الذي تأجل طويلا بعد أن كاد ترامب أن يوقع أمرا مماثلا بشأن الأمن الالكتروني بعد أيام من توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني إلا أنه جرى سحبه للسماح بمزيد من المدخلات من الوكالات الاتحادية المختلفة والتشاور مع الخبراء.