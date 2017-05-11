﻿تقرير حقوقي مغربي: 92 حكماً بالإعدام العام الماضي بينها أربعة بحق نساء

الرباط – «القدس العربي»: كشف تقرير حقوقي مغربي أن محاكم المغرب أصدرت 92 حكماً بالإعدام من بينها أربعة أحكام ضد نساء وذلك خلال عام 2016 فقط وان هذه المحاكم ما زالت تصدر هذه العقوبة القصوى بالرغم من أن الفصل 20 من الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة. وقال تقرير للعصبة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) أن سنة 2015 سجلت صدور 117 حكماً بالإعدام مما يؤكد تراجع نسبة هذه الأحكام عند المقارنة بين سنتي 2015 و2016. وسجل التقرير أن السنة الماضية شهدت إصدار العفو عن مدانة بهذه العقوبة بعد قضائها 22 سنة خلف القضبان، ودعا معدو التقرير المشرع المغربي إلى التقاط إشارة العفو لإلغاء هذه العقوبة التي لم يتم تنفيذها في المغرب منذ 1993. وقالت العصبة في التقرير السنوي الذي قدمته أمس الخميس، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2016، إن المغرب يعيش «ردة حقوقية»، ورصدت من خلال مكاتبها الـ71 والمتفرقة على ربوع البلاد، انتهاكات مست في مجملها جميع مجالات وأجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها كونياً.

وسجل التقرير تراجعاً من الناحية التشريعية في مقدمته القانون «التراجعي» في مجال التقاعد الذي رفضه عدد من النقابات، وقال ان إعداد مشاريع أخرى لا تقل خطورة وتراجعا لم يتم التصويت عليها بعد في البرلمان وفي مقدمها مشروع «القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية» ومشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته النقابات مشروعاً يستهدف تكبيل حق الإضراب.

وسجل في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، تأخراً واضحاً في تحيين وإصدار القوانين لعدد من المؤسسات الدستورية المكلفة بالحماية والنهوض بحقوق الإنسان منها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و»الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، و«مؤسسة الوسيط»، و«مجلس المنافسة»، واستمرار وضعية الجمود على مستوى الإنتاج والمردودية وأيضا استمرار العمل بالبعض منها في غياب أي تأطير قانوني.

وأورد التقرير أن سنة 2016 عرفت توجهاً لدى الدولة نحو إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من دون التنفيذ الكلي والفعلي لتوصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»، وفي مقدمها مسألة الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، وقضية الإدماج الاجتماعي للضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لم يطوى نهائياً.

وأضاف أن الانتخابات التشريعية لسنة 2016 شابها العديد من الخروقات أكدتها بلاغات رسمية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، وتجلت في تدخل أعوان السلطة لتوجيه الناخبين للتصويت على حزب معين.

وسجلت العصبة تراجعا في حرية التعبير والرأي، مشيرة إلى متابعة مجموعة من الصحافيين الرقميين بتهم خطيرة تتجلى في المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والتمويل الأجنبي غير القانوني وزعزعة النظام العام، ضاربا المثال بكل من الصحافي علي أنوزلا، والمفكر المعطي منجب، والصحافية مرية مكرم، وعبد الصمد عياش، وهشام المنصوري، وهشام خريبش ومحمد الصبر، ورشيد طارق، لافتاً الانتباه إلى مواصلة المتابعة في حق نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي.

وأورد تقريرها تضييق السلطات على العديد من الجمعيات بأشكال مختلفة من دون سند قانوني وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية، فعلى مستوى القوانين، يورد المصدر، ما زال القانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات، يقيدان حرية التأسيس، حيث يمنع القانون تأسيسها إذا كانت أهدافها تتنافى مع الثوابت من دون تحديد تلك الثوابت، مما يحيل إمكانية التأويل. ودق التقرير ناقوس الخطر في ما يتعلق بحقوق المرأة، مشيراً إلى أن القوانين ما زالت تحتفظ بمواد تمييزية تكرس اللامساواة بين الجنسين عامة وحيفاً واضحاً تجاه المرأة خاصة، مسجلاً غياب إرادة حقيقية للدولة في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة الكاملة.

وأشار إلى أن المتتبع لأوضاع حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب، يلاحظ استمرار الحيف في حق هاتين الفئتين خلال سنة 2016، بالرغم من أن المغرب كان من بين الموقعين الأوئل والمصادقين على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين.

وقدم التقرير العديد من التوصيات على رأسها ضرورة ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمها اتفاقية الطفل ووضع مدونة خاصة بالطفولة. ودعا وزارتي الداخلية والعدل إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مطالباً إياها بإجراء تحقيقات حول الممارسة التحكمية لبعض رجال السلطة في مختلف مدن وقرى المملكة، التي تفضي إلى وفاة المواطنين والمواطنات في ظروف تتناقض وحقهم في الحياة.

وأوصى التقرير بضرورة ربط حرية التعبير بالمسؤولية وإلزام مؤسسات الإنتاج الإعلامي العامل على ترويج رسائل إعلامية تراعي تنوع التراث الثقافي والإنساني المغربي، وتراعي واجب احترام الأديان. وتنفتح على كافة فئات المجتمع.