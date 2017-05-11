﻿العالول يؤكد أن اتصالات الدوحة الحالية تركز على الأمور الحياتية في غزة .. ويرفض تأكيد أو نفي عقد قمة فلسطينية إسرائيلية أمريكية

غزة – «القدس العربي»: أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع الأطراف المختلفة تتعلق بأمور حياتية في قطاع غزة، وأنها لم تتناول حاليا قضايا سياسية أو ملف المصالحة، في الوقت الذي رفض فيه نفي أو تأكيد الأنباء عن التوجه لعقد قمة ثلاثية فلسطينية-إسرائيلية-أمريكية خاصة أنه لم يصدر أي إعلان إسرائيلي بالموافقة.

وقال في تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اتصالات دولة قطر الحالية مركزة حول «الأمور الحياتية» لسكان غزة مثل الكهرباء، وأنها «لم تتناول قضايا سياسية أو موضوع المصالحة». وأكد في الوقت ذاته أن حركة فتح ستتابع هذه الاتصالات.

جاء ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن قطر بدأت بالتحرك، تجاه رأب الصدع القائم حاليا بين فتح وحماس، بهدف إنهاء حالة التوتر الكبيرة، التي انعكست على الأرض، في مسعى منها كونها رعت مؤخرا مباحثات المصالحة على أراضيها، لحل الأزمة وتقريب وجهات نظر الفريقين للحل، فيما يخص تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في غزة، والتحضير للانتخابات، وإنهاء الأزمات الأخيرة التي تعصف في قطاع غزة، والمتمثلة بأزمة الكهرباء والدواء.

ويرتكز تدخل قطر الجديد، حسب ما ذكر، على إرسال سفيرها محمد العمادي، للعمل على حل الخلافات، ووقف «الإجراءات الحاسمة» التي توعد الرئيس محمود عباس باتخاذها لإنهاء الانقسام.

وكان خالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران، قد أعلن عن زيارة مرتقبة خلال أيام، للسفير العمادي إلى قطاع غزة لمتابعة حركة الإعمار ومناقشة ملفات مهمة لها علاقة بتخفيف الحصار عن غزة.

ورفض، خلال تصريحات صحافية، لإفصاح عن تفاصيل الزيارة، واكتفى بالقول «هناك مبادرة قطرية من شأنها تخفيف الحصار عن غزة».

وأضاف «ما يقوم به عباس من تضيق للخناق على قطاع غزة وإغراقه بالأزمات لن تمر وستفشل أمام صمود شعبنا». وأكد أن حماس «لا تخشى تهديدات عباس بفرض المزيد من الحصار على القطاع»، وأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها أمام الشعب.

وتشهد العلاقة الحالية بين فتح وحماس توترا كبيرا، خاصة بعد عدم موافقة الأخيرة على مقترح قدمته اللجنة المركزية لفتح، يشمل تسلم حكومة التوافق كامل المسؤولية عن قطاع غزة، وحل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلت مؤخرا، وبدء التحضير لإجراء الانتخابات العامة.

وكان مسؤولون في حركة فتح، قد قالوا إن عدم موافقة حماس على هذه المقترحات، سيدفع نحو تحميلها كامل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، وتوفير احتياجات السكان هناك.

ومع تفاقم أزمة الطاقة ونقص إمدادات الكهرباء لسكان غزة، التي يهدد استمرارها بـ «كوارث صحية وبيئية»، وصل أول من أمس إلى القطاع قادما من الضفة الغربية المبعوث الأممي الخاص نيكولا ميلادينوف، في مسعى منه للتوصل إلى حلول.

ورجحت مصادر مطلعة قبل أيام عودة الاتصالات بين فتح وحماس من جديد، بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الانقسام.

وبالعودة إلى تصريحات العالول فقد طالب في ملف آخر بـ «الانتظار وعدم التسرع» في إصدار الأحكام، بما في ذلك على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال «الإدارة (الأمريكية) تتحدث عن نوايا ولم تطرح فكرة معينة أو مشروعا معينا لتحريك المسار السياسي».

وأكد نائب رئيس حركة فتح أن زيارة الرئيس محمود عباس الحالية إلى روسيا، تأتي ضمن «برنامج حراك لا يتوقف من جانبه لصناعة اصطفاف في العالم مؤيد للحق الفلسطيني، وخلق أجواء مؤيدة للقضية الفلسطينية».

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي المناطق الفلسطينية وإسرائيل نهاية الشهر الجاري، ضمن مساعي واشنطن الرامية لإطلاق مباحثات سلام جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار أيضا إلى أن خسارة كتلة فتح الطلابية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت «لا يغير شيئا خاصة وأنها حققت فوزا ساحقا في ثمانية مواقع أخرى».

وتعهد بأن تتابع حركة فتح «العملية الديمقراطية»، معربا عن أمله أن يعم «الخيار الديمقراطي» كل فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة، متهما حركة حماس بمنع إجراء انتخابات مجالس الطلبة والانتخابات المحلية.