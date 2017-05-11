﻿محللون أمريكيون: محاولات البيت الأبيض لخلق تحالف وهمي بين الدول العربية وإسرائيل ضد إيران لن تنجح

واشنطن – « القدس العربي» : تعكس زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى السعودية والفاتيكان ودولة الاحتلال الإسرائيلي جهودا من البيت الأبيض للتوفيق بين القيم الأمريكية الاساسية والمصالح الاستراتيجية اذ تحاول الرحلة الأولى لترامب خلق حالة من التوازن بين سياسة « أمريكا اولا» وتأمين المصالح الأمنية الأمريكية.

وتقف إيران في خلفية هذا المشهد، كمثال واضح لهذا التضارب لدى الادارات الأمريكية المتعاقبة اذ حاول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما البحث عن « معتدل » إيراني في الانتخابات وهو يعبر عن فكرة مثيرة للجدل مفادها ان الاتفاق النووي سيعبد الطريق امام شخصية وسطية من اجل تحويل القيادة من الايدلوجية الدينية إلى طريق ديمقراطي علماني، وفي الواقع، انتهت الأمور باسترضاء أوباما لاية الله الخميني عبر تجاهل لعملية قمع الديمقراطية في طهران لضمان التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح، وفي نفس الوقت، رفض أوباما مخاوف العديد من الحلفاء والدولة الصديقة للولايات المتحدة، واختار الوقوف إلى جانب دول غير صديقة مثل روسيا والصين لابرام الصفقة في خطوة تشير إلى ان الصفقة كانت بالنسبة له تحتل قائمة الاولويات لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وبالنسبة إلى الدول الخليجية، وفقا لأراء العديد من المحللين الأمريكيين، فان إيران تشكل التهديد الحالي الأكثر الحاحا لمصالحها مما ادى إلى معادلة غريبة في خريطة الصراع بالمنطقة ومواءمة بين مزيج نادر حيث وجدت بعض الدول العربية نفسها، بحكم الامر الواقع، في موقف ينسجم مع الكيان الإسرائيلي المحتل ضد إيران.

وقد تبدو هذه المعادلة عشوائية لم يتم التخطيط لها، ولكن هذه السياسة، في الواقع، معدة سلفا ومقصودة، واذا عدنا لتاريخ السياسة الأمريكية فإننا سنجد محاولة جدية من السياسي الأمريكي ريمون تانتر من مجلس الأمن القومي خلال الادارات السابقة لريغان وبوش لخلق تحالف مؤقت من مجموعة من الدول ذات القيم المتباينة لمواجهة تهديد مشترك و والنتيجة كانت دائما واحدة، هذا التحالف المزيف لن يكون قابلا للتطبيق اذ ان التحالفات طوية الامد تتطلب قيما مشتركة لدعم المصالح الأمنية المشتركة، واذا كان التهديد الإيراني قد ساعد على تشكيل ائتلاف من الدول لمواجهة هذا الخطر ولكن بدون اساس من القيم المشتركة فلا يمكن تطبيق هذا النموذج.

وتنذر هذه الحالة من عدم وجود قيم مشتركة بين اولئك الذين يرون في إيران تهديدا باتباع نهج ترامب الجديد في الشرق الأوسط مما يزيد من الطين بلة، فالولايات المتحدة كانت تؤكد دائما على ان فكرة تعزيز الديمقراطية هي هدف رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، ومن الامثلة على ذلك تصريحات وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس والمستشار الأمني السابق في ادارة جورج دبليو بوش، اليوت ابرامز، الذى انتقد ترامب قائلا بان ( الرئيس المنتخب ) يعتبر الديمقراطية ترفا لا تستطيع الولايات المتحدة تحمله عندما تواجه جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة مع غياب تام لحقيقة بانه لا يمكن مواجهة التطرف بالأسلحة فقط ولا يمكن مواجهة الايدلوجية العنيفة الا بالديمقراطية.

ويقول محللون امريكيون، من بينهم ريموند تانترمن مجلس الأمن القومي السابق في عهد بوش واداورد ستافورد من كلية الدفاع الأمريكية، ان المسؤولين في البيت الأبيض قد حاولوا الترويج لعدة افكار قبل زيارة ترامب المقبلة للشرق الأوسط ومن بينها فكرة ان سياسة « أمريكا اولا» تتوافق مع الموقع القيادي للولايات المتحدة في العالم، ولكن حسابات الخبراء تشير إلى ان ترامب يهتم بالمصالح أكثر من القيم.

ولكى يخرج الخبراء بفائدة من مناقشة التضارب بين القيم والمصالح في زيارة ترامب المقبلة إلى الشرق الأوسط فقد تم التوصل لعدة استنتاجات مهمة من اهمها ان الولايات المتحدة يجب ان تعزز الديمقراطية بما يتفق مع المعايير العالمية ومصالح الأمن القومي بدون اجراء تحول درامي كبير في السياسة الخارجية .