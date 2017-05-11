﻿قائد ميليشيا «عصائب أهل الحق»: الحشد سيشارك في الانتخابات المقبلة

بغداد – «القدس العربي»: كشف قائد ميليشيا «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أن «الحشد الشعبي سيشارك الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تضم كافة فصائله»، وذلك رغم إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي، رفضه ذلك.

وأقال، في تجمع لعدد من كوادر العصائب في النجف الأشرف، إن «بعض قادة الحشد الشعبي أرادوا الدخول في سباق الانتخابات بقوائم منفردة، ولكن الاتفاق الذي تم التوصل له هو أن يدخل الحشد ضمن قائمة موحدة لضمان كسب الشارع الشيعي».

وذكر أن «بعض القوى السياسية عارضت مشاركة الحشد في الانتخابات، لأنها تخاف من اكتساحه للانتخابات «.

وأشار إلى أن «الموصل وتلعفر سيكتمل تحريرهما، وسنصل إلى الحدود مع سوريا. إخواننا هناك (في سوريا) سيصلون الحدود ايضاً».

وأضاف: «إننا ماضون في مشروعنا لإقامة البدر الشيعي، وإذا كانوا يقولون الهلال الشيعي، ان شاء الله سيكون البدر الشيعي»، مضيفاً: «بظهور صاحب الزمان (الإمام المهدي المنتظر) تكتمل قوتنا بالحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان وانصار الله الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي والعصائب في العراق»، في إشارة إلى مشروع «الهلال الشيعي» الذي تحدث عنه قادة عرب وأجانب ، مشيرين إلى ضمه البلدان الخاضعة للنفوذ الشيعي، إيران والعراق وسوريا ولبنان.

وتأتي تصريحات الخزعلي، بالضد من تصريحات العبادي خلال وجوده في الولايات المتحدة مؤخراً، التي شدد فيها على منع مشاركة «الحشد» في الانتخابات كونه جزءا من القوات الأمنية التي يمنع القانون مشاركتها في العملية السياسية.

وقال العبادي آنذاك «لا يجوز أن تدمج السياسة بالجانب العسكري، وهذا أمر مهم لأننا مقبلون على انتخابات محلية وبرلمانية، ولا ينبغي لفئات سياسية تحمل السلاح أن تدخل الانتخابات».

وشدد على ضرورة «فصل السلاح عن العمل السياسي ولا يجوز أن يكون أي سلاح خارج إطار الدولة».

وذكر رئيس الحكومة خلال لقائه بقادة الحشد أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ولكنه يسيء له». ورأى العبادي أن «البعض في الحشد يريد أن يستغل دماء الشهداء من أجل أشياء أخرى».

ويحظى موقف العبادي المتحفظ على دور «الحشد الشعبي» سياسياً بتأييد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي انتقد القانون الذي أقره مجلس النواب والخاص بتشريع «الحشد»، معتبراً أن الأخير «سيجعل من العراق تحت حكم الميليشيات» التي يكرر وصف بعضها بـ»الوقحة».

كما أكد الصدر، الأسبوع الماضي في النجف، على «ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بعد الانتهاء من تنظيم الدولة».

ولكن يبدو أن قيادة «الحشد» لها موقف آخر ، فإضافة الى تصريحات الخزعلي، قال النائب عن التحالف الشيعي، والناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي: «ليس من حق اي أحد في الحكومة ولا حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي، حل الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «الحشد معترف به بموجب قانون صادر من البرلمان، وبالتالي فلا يمكن حله، إلا بقانون جديد من البرلمان نفسه».

وذكر بن «في إمكان قادة الفصائل ضمن الحشد الشعبي أن يترشحوا للانتخابات بعد استقالتهم من مسؤولياتهم الحالية وفق قانون الانتخابات، وهذا ينطبق على قادة الجيش والشرطة».

ويعتقد مراقبون أن مسألة مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات المقبلة، ستكون محل صراع شديد بين القوى الشيعية السياسية التي يؤيد بعضها هذا الخيار، مقابل قوى رافضة.