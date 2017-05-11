﻿حجز أمين شرطة مصري تحرش بتلميذة في سوهاج

القاهرة – «القدس العربي»: شهدت محافظة سوهاج المصرية واقعة تحرش أمين شرطة باتلميذة في الصف السادس الإبتدائي.

وقررت النيابة العامة في محافظة سوهاج المصرية حجز أمين شرطة من قوة قسم شرطة مدينة جرجا، على ذمة تحريات المباحث، عقب اتهامه بالتحرش بتلميذة في الصف السادس الإبتدائى، قبل دخولها لجنة الامتحان، وتحرر عنها المحضر رقم 1062 إدارى قسم شرطة جرجا.

وترجع الواقعة، عقب تقدم ولي أمر ببلاغ حمل رقم برقم 1062 إدارى قسم جرجا، ضد أمين شرطة اتهمه فيه بالتحرش بنجلته قبل دخولها لجنة الامتحان بالشهادة الابتدائية.

وأضاف مقدم البلاغ، أن ابنته تعاني من بعض التعب، وقام أمين الشرطة باستغلال ذلك واصطحبها إلى حمام المدرسة بزعم قيامه بغسله وجهها، وتحرش بها وتعمد ملامسة اجزاء في جسدها، الأمر الذى دعا التلميذة بالهرب منه إلى لجنة الإمتحان.

وتابع مقدم البلاغ:«عقب انتهاء اللجنة روت التلميذة الواقعة لوالدتها، وقالت إن أمين الشرطة عرض عليها أيضًا النزول أثناء اللجنة وسيعطيها إجابة الإمتحان، إلا أنها خافت ولم تستجيب لطلبه».