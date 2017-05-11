﻿هنية يكشف عن اعتقال قاتل مازن فقها ويتعهد بالقصاص على قاعدة «العدالة الثورية»

غزة – «القدس العربي»: أغلقت حركة حماس في قطاع غزة ملف اغتيال الشهيد مازن فقها، أحد قادتها العسكريين، بعد شهر ونصف على حادثة الاغتيال، بإعلان رئيس الحركة الجديد إسماعيل هنية، عن تمكن أجهزة الأمن في القطاع، من الوصول إلى الشخص الذي نفذ الجريمة، وتوعد بالقصاص منه على «قاعدة العدالة الثورية».

وقال هنية، الذي تحدث في مؤتمر صحافي برفقة رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد الأمن اللواء توفيق أبو نعيم وزوجة فقها، أن أجهزة الأمن في القطاع تمكنت من الوصول إلى اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال فقها. وأضاف «أعلن أنه تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم للشهيد مازن فقها».

ولم يكشف خلال المؤتمر الصحافي عن اسم منفذ الجريمة، غير أنه قال إن وزارة الداخلية في قطاع غزة، ستعقد مؤتمرا صحافيا خلال أيام تفضح فيه كل الحقائق. وأكد أن كل الاعترافات والأدلة أكدت أن الاحتلال «هو من أعطى التعليمات لتنفيذ الجريمة»، وتعهد قائد حماس بتنفيذ القصاص من القاتل وكل من شارك فيها «على قاعدة العدالة الثورية».

وشدد على أن الأمر جاء، بعد عمل مضن وكبير قامت به أجهزة الأمن في القطاع، لافتا إلى أن الكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى الفاعل يعد «ضربة مؤلمة بالمعنى الأمني والاستراتيجي للعدو الصهيوني». وأضاف «الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، تابعوا هذه الجريمة وكانوا ينتظرون كلمة الفصل التي ستقولها حماس والقسام وأجهزتها الأمنية في هذه الجريمة النكراء». وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، عملت على مدار الساعة وفي كل الساحات «برا وبحرا وعلى المعابر، وعلى مسرح الجريمة»، للكشف عن الجناة.

وقال هنية، الذي اتهم المخابرات الإسرائيلية بالوقوف وراء العملية، وفق ما استدل به من اعترافات المنفذ، أن الوصول إلى كشف الملابسات يعد «إنجازا» للأجهزة الأمنية في قطاع غزة. وأضاف «نهدي هذا العمل السياسي والأمني والإستراتيجي لزوجة الشهيد مازن فقها، وللأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية».

وأكد أنه كما نجحت الأجهزة الأمنية في غزة التي أشاد أكثر من مرة بعملها في حل خيوط الجريمة، «سينجح الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من تحقيق انتصار على الجلاد وعلى المحتل».

وبإغلاق ملف عملية الاغتيال وكشف الجناة، تكون أجهزة الأمن في غزة قد سجلت انتصارا على أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي اشتهرت بعدم ترك أي دليل يقود لمنفذي عمليات الاغتيال التي ترتكبها. وكان فقها قد اغتيل يوم 24 مارس/ آذار الماضي، برصاصات اخترقت الجزء العلوي من جسده، خلال تواجده في قبو منزل العمارة التي يقطن بها في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ومنذ ذلك التاريخ شرعت أجهزة الأمن في غزة بعملية أمنية واسعة النطاق للوصول إلى المنفذين، شملت إغلاق معابر قطاع غزة ومنقطة البحر لأيام.

وفقها هو أسير محرر أطلق سراحه من ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وعائلته تقطن شمال الضفة الغربية، غير أن سلطات الاحتلال قامت بإبعاده إلى قطاع غزة هو وعدد آخر من المحررين.

ولم تكن طريقة الاغتيال هذه معهودة من قبل، ضمن الصراع القائم بين المقاومة وإسرائيل، التي كانت تلجأ لتصفية قادة المقاومة والانتفاضة من خلال القصف الجوي.