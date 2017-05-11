﻿ارتياح في اسبانيا بعدما لم تعد متهمة من جهات مغربية بتحريك احتجاجات الريف

مدريد – «القدس العربي» : تعرب أوساط سياسية اسبانية عن ارتياحها بعدما لم تعد في أعين السلطات المغربية «العدو المفترض» الذي يحرك سياسياً كل ما يقلق المغرب وخاصة في الشمال. ويأتي هذا الارتياح بسبب عدم توجيه الصحافة المغربية الموالية للدولة المغربية اتهامات لمدريد بتحريك ملف الأمازيغ بعدما قرر نشطاء الريف عقد لقاء هام في هذا البلد الأوروبي يوم 20 مايو / أيار الجاري.

وتجتمع لجنة دعم حراك الريف المكونة من نشطاء مغاربة يقيمون في الاتحاد الأوروبي في العاصمة مدريد يوم 20 مايو الجاري لتسطير برنامج دعم للحراك في الحسيمة ومناطق أخرى في الريف. ويعوّل المشاركون على هذا الاجتماع لإعطاء إشعاع دولي للاحتجاجات وخاصة في الجانب الحقوقي إذا تدخلت السلطات المغربية للقضاء على الاحتجاج بقوة كما كانت تفعل في الماضي.

وكشفت مصادر سياسية اسبانية لـ «القدس العربي» استحالة منع نشطاء الريف المقيمين في أوروبا من الاجتماع في مدريد لأن هذا يتعارض مع القانون الإسباني والأوروبي، كما أن المشاركين ينتمون الى تيارات تعمل في المجتمع المدني والسياسي في عدد من الدول الأوروبية ولا ينتمون الى أي تنظيم مشبوه أو محظور لا مغربيا ولا أوروبيا.

وكان النشطاء قد اجتمعوا في عواصم أخرى من دون منعهم، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع موسع ستحضره عشرون لجنة دعم لحراك الريف من دول مثل اسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

وكان يشار الى اسبانيا بأنها تستهدف زعزعة استقرار المغرب كلما حدث شيء في الريف أو الصحراء أو ملفات مثل الصيد البحري والملف الزراعي، ولكن هذه الاتهامات غابت خلال السنتين الأخيرتين، ولم تعد تصدر عن مسؤولين مغاربة ولا وسائل الاعلام المرتبطة بهم اتهامات مماثلة، بل تقتصر فقط على الجزائر، حيث يشير بعض سائل الاعلام المقربة من السلطات الى تورط الجزائر، بينما ينفي محتجو حراك الريف هذه الاتهامات ويعتبرونها سخيفة ويؤكدون على المطالب الاجتماعية المحضة لملفهم المطلبي.

ومن ضمن العوامل التي جعلت اسبانيا بريئة من «تهمة التآمر» ضد المغرب ولو مؤقتا خلال المدة الأخيرة هو التعاون الوطيد في مجال الهجرة السرية والإرهاب وكذلك موقف المغرب من عدم دعم ما يجري في إقليم كتالونيا الذي يرغب في الاستقلال مقابل موقف لين لإسبانيا في نزاع الصحراء. في الوقت نفسه، تحرص اسبانيا كل الحرص على استقرار الريف لأنه إذا حدث أي تطور سلبي سينعكس أساسا على استقرار هذا البلد الأوروبي وخاصة في مدينة مليلية الواقعة شمال المغرب والمحتلة من طرف اسبانيا.

ومن مظاهر هذا الحرص هو عملها على عدم ظهور أي لجنة تضامن مع حراك الريف في مليلية رغم أن أغلبية سكان مليلية من المغاربة أو ( مسلمي اسبانيا كما يطلق عليهم) هم أمازيغ ومن الريف وتجمعهم علاقات عائلية قوية بالناضور والحسيمة وباقي المناطق المجاورة.