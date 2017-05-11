﻿التحالف الدولي يفوّض «لواء المعتصم» بتسلّم 11 منطقة شمالي حلب ومصادر مقربة من «قسد» تنفي لـ «القدس العربي»

حلب ـ «القدس العربي»: أعلن «لواء المعتصم» التابع لـ «الجيش السوري الحر» في المعارضة السورية المسلحة، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بتسلّم إدارة قرى وبلدات تخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة أساساً من «وحدات الحماية الكردية» في شمالي حلب في شمال سوريا، فيما نفت مصادر مقربة من «قوات سوريا الديمقراطية» لـ»القدس العربي» صحة الوثيقة التي نشرها «لواء المعتصم».

وجاء في الوثيقة التي نشرها «لواء المعتصم» وقال أنها صادرة عن التحالف الدولي، أن المناطق المشمولة للتسليم من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» في شمالي حلب هي: المالكية، شواغر، مرعناز، منغ، عين دقنة، تل رفعت، الشيخ عيسى، حربل، كفر ناصح، مريمين، ودير جمال، في ريف حلب الشمالي، قرب منطقة اعزاز.

وتنص الوثيقة على أن يتم حصر السلاح في يد «لواء المعتصم»، وإعادة الأهالي من مدنيين و»جيش حر» ـ من دون سلاح ـ إلى قراهم، والسماح للمدنيين الأكراد من أبناء القرى دخولها والإقامة فيها تحت حماية اللواء المذكور.

ونشر مدير المكتب السياسي في «لواء المعتصم» مصطفى سيجري سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع «توتير» وقال فيها: «إن الكتاب الصادر عن التحالف الدولي هو نتاج جهد وعمل دام لأكثر من شهرين ويهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة 300 ألف نازح ومشرد في الخيام، بعدما ما أخذ لواء المعتصم على عاتقه وبالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء إتمام هذا الأمر وتجنيب المنطقة ويلات الحرب».

وأضاف أن «لواء المعتصم أخذ على عاتقه وبالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء إتمام هذا الأمر وتجنيب المنطقة ويلات الحرب، والوصول إلى حالة سلام بين مكونات الشعب السوري، واعداً أهالي تلك المناطق بالعودة الوشيكة إلى بيوتهم وأرضهم».

إلا أن الناشط الكردي المقرب من «وحدات الحماية» مصطفى عبدي نفى لـ»القدس العربي» صحة الوثيقة التي نشرها «لواء المعتصم»، وأضاف قائلاً: «إن المفاوضات التي جرت بين لواء المعتصم وجيش الثوار في ريف حلب الشمالي، كانت حول مسألة تنظيم عودة باقي المدنيين الذين فروا من قرى عدة في ريف حلب الشمالي، والتي يسيطر عليها جيش الثوار، حيث لم تكن بالمطلق متعلقة بمسألة تسليم أي قرى لأي فصيل عسكري آخر، فهو أمر غير واقعي، ومنطقي مطلقا، فجيش الثوار متواجد ومنتشر في ريف عفرين، وغالبية مقاتليه من أهالي تلك القرى والبلدات، وقد نجح في مساعدة المدنيين الراغبين بعودة إلى قراهم، وسلّمها لقوات أمن محلية، ومجلس محلي يلبي احتياجات المدنيين».

وحسب عبدي فإن الورقة المنشورة من قبل «لواء المعتصم» عن تفويضهم من قبل التحالف لتسلم المدن من «قسد» غير صحيحة، فالتحالف الدولي عادة ينشر كل الوثائق والبيانات في مواقعه الرسمية، وفي (الفيسبوك، وتويتر) وباللغة العربية، اضف انه غير معني بمنح أية تفويضات لأحد، أو سحبها، وهو لم ينسق في معارك جيش الثوار في ريف حلب الشمالي، والتي لا تعتبر منقطة نفوذه، في إشارة واضحة للنفوذ الروسي في تلك المنطقة.

واشـار إلى أنه «خـلال تواصـله المباـشر مع قـادة من قوات سوريا الديمقراطية، ومع ممثليهم لدى التحالف الدولي نفوا تلك الورقة، كما نفاها مراراً جيش الثوار، ولعل تركيز لواء المعتصم وباقي مليشيات درع الفرات على المناطق والبلدات المحررة التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي ومنبج، هو بوصاية وضعوطات تركيا، في حين أن قوات النظام السوري موجودة على مسافة اقرب. والسؤال هنا على ما قامت الثورة؟».

أما الناشط السياسي درويش خليفة فيقول: «أنه في حال صدقت الرواية فهذه خطوة تحسب للواء المعتصم أحد فصائل الجيش السوري الحر الذي كان وما زال المدافع الأول والأخير عن حقوق الشعب السوري بنيل حريته وكرامته من النظام الغاشم وحلفائه الطائفيين والانفصالين بهدف تفتيت سوريا ليسهل على بشار الأسد السيطرة عليها مستقبلاً».

وأضاف لـ»القدس العربي»: «أتمنى على جميع القوى العسكرية في الميدان السوري ان تقوم بخطوات مماثلة كما فعل الجيش السوري الحر ممثلاً بلواء المعتصم بالتفكير بالنازحيين المهجرين ليعودوا إلى قراهم وبلداتهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية بعيداً عن إرهاب الأسد وحلفائه».

وأوضح درويش: «ننتظر من التحالف الدولي نشرها بطريقة رسمية لتكون الضامن لتنفيذ الاتفاق، كما ننتظر تصريحات تركيا كونها قريبة جغرافياً من المنطقة المفاوض عليها».

الجدير بالذكر أن «القدس العربي»، كانت قد أشارت في تقرير لها في 15 نيسان/ إبريل الماضي إلى وجود مفاوضات حسب تأكيدات مصادر خاصة لها برعاية أمريكية لتسليم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتكون بشكل رئيسي من «وحدات الحماية الكردية» مناطق في شمالي حلب لفصائل في «الجيش السوري الحر» التابعة للمعارضة السورية.