﻿لبنان: إحراق سيارة بث مباشر لـ «الجديد»… وكرمى خياط تتهم مناصري «أمل»… وبري يردّ

بيروت ـ «القدس العربي» : أقدم عدد من الشبان على إحراق إحدى سيارات البث المباشر الخاصة بقناة «الجديد» بعدما تسللوا إلى مبنى القناة فجر أمس الخميس.

وطلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من مدعي عام بيروت القاضي زياد بو حيدر تكليف الشرطة القضائية ومكتب الأدلة العلمية للإنتقال فوراً إلى مبنى قناة الجديد لاجراء التحقيق في شأن هذا الاعتداء، والاستماع إلى افادة الشهود الموظفين في المحطة والكشف على مكان حصول الاعتداء ورفع البصمات وضبط الكاميرات وتفريغها، توصلاً لمعرفة الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وملاحقتهم جزائياً.

وحسب المدير الاداري والعلاقات العامة في القناة ابراهيم الحلبي» فإن شابين غير ملثمين تسللا قرابة الثالثة فجراً إلى مبنى ملاصق لمبنى القناة وعمدا إلى إحراق سيارة النقل المباشر قبل ان يلوذا بالفرار على دراجة نارية» .وأشار إلى «ان السيارة احترقت بالكامل نتيجة سكب مادة حارقة عليها».

وأضاف: «لقد نجونا من كارثة كبيرة جداً إذ كان بالقرب من سيارة النقل المباشر سيارة أخرى ومولدات كهرباء وقد عمل الموظفون المتواجدون في القناة والدفاع المدني على العمل من أجل إخماد النيران وإبعاد السيارة الأخرى عن السيارة التي احترقت». وأوضح: « ان الصور واللقطات أُعطيت للأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش».

وتفقّد وزير الاعلام ملحم رياشي مبنى «الجديد» بعد الاعتداء، وأكد «أن هذا الاعتداء مستنكر جداً ومرفوض وهو تهديد مباشر للحرية، وسنقف إلى جانب العدالة وسنتابع التحقيق حتى الرمق الأخير».

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «ان التحقيق سيستمر لنهايته وسيصل إلى نتيجة، وهناك ملامح جدية ممكن الاعتماد عليها في التحقيق». وقال: «من موقعي لا أقبل بأي اعتداء ونبذل كل جهد لوقف الاعتداءات».

وكان تصريح نائبة رئيس مجلس ادارة قناة «الجديد» كرمى خياط أثار انزعاج رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أنها وجّهت الاتهام إلى مناصريه ضمناً بالاعتداء قائلة: « كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفساد أو بانتقاد يطال رئيس المجلس النيابي يتم الاعتداء علينا».

وردّ المكتب الإعلامي للرئيس بري بالقول: «طالعتنا كرمى خياط هذا الصباح بافتراءات وأكاذيب درجت عليها مطلقة الاتهامات في شأن حادثة احتراق إحدى السيارات التابعة لمحطة العائلة.ان مثل هذه الاكاذيب والاضاليل لم تعد تنطلي على أحد، وإننا نتمنى على القضاء ان يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار للقيام بمسؤولياته، قبل ان تسافر خياط في اليومين المقبلين إلى مونتي كارلو للاحتفال بعقد قرانها».

وكانت نشرة أخبار «الجديد» مساء الاربعاء أوردت انتقاداً لرئيس مجلس النواب ولتهديده العهد بالفراغ، ومما جاء فيها «على بعد خمسة أيام من جلسة مجلس النواب انحرفت مساراتها نحو التأجيل ما لم يجر التوافق على صيغة القانون وهذه الصيغة بدت متعثرة لدى كل الداوئر المعنية بصنع القرار فمجلس الوزراء تجنب القانون و«عين التينة» ذهبت إلى تهديد أبعد مدى… عندما نقل عن الرئيس نبيه بري أن الفراغ النيابي هو نهاية للعهد، لكن تصريحاً نادراً فتح كوة في الجدار العازل عندما أعلن مستشار الحريري أن الأمور غير مقفلة… وأن طرح بري لا يزال قائماً ويعد من المشاريع المتقدمة وسواء لدى المستقبل وبري فإن التأهيلي ساقط ومدفون… وأصبح أولياؤه في مرحلة تقبل التعازي. القهوة السادة عن روح التأهيلي… والمي والملح لأسرى فلسطين حيث تضامن نواب الأربعاء مع ثورة الماء والملح والشعب الفلسطيني وإذا كان الله سيعظم أجرهم فلسطينياً… فإن أعمالهم اللبنانية غير مغفورة، السابقة واللاحقة… والتي تلعب في الوطن وتتمايل في كرة التعطيل والتأجيل».

وكان مالك صحيفة «الشرق» ومجلة «نادين» نقيب الصحافة عوني الكعكي كتب أمس تحت عنوان «من يموّل NTV ؟» ما يلي: «كان لتحسين خياط شقيق مسجون في السعودية بتهمة الاتجار بالمخدرات، ثم غادر السجن ولم يلبث أن قتل في حادث سيارة بعد أسبوع من خروجه، وظهرت الفلوس، فمن أين جاء تحسين خياط بالفلوس؟».

وقال: «كان والده يشتغل قاضياً، ثم طلع من السلك القضائي في العام 1960 أيام الرئيس فؤاد شهاب بحملة التطهير… ثم غادروا صيدا، فمن أين جاء بالفلوس كلها؟ كيف جمعها؟ في العام 1975 عندما اندلعت الأحداث المؤسفة في لبنان بادر تحسين خياط إلى طبع إحدى الموسوعات الشهيرة «الانسيكلوبيديا بريتانيكا» وباعها في الأسواق بربع ثمنها، متجاوزاً حقوق الملكية الفكرية».

وأضاف: «الى ذلك، فإنّ القناة التلفزيونية التي يملكها هي قناة خاسرة منذ إنشائها وحتى اليوم، وهذه حقيقة معروفة… فمَن «يسكّر» هذه الخسائر؟. على صعيدي الشخصي والنقابي فأنا مع حرية القول… وطبيعي بالنسبة لي أن تكون حرية الصحافة مقدّسة، وحق الإنسان في أن يقول ما يشاء، فأنا أولاً وأخيراً صحافي، ولكن الفلتان هذا غير مقبول وهو له بداية وليست له نهاية، وقد بتنا وكأنّ أي عابر سبيل يؤسّس موقعاً إلكترونياً ويقول ما يشاء… فهل هذه هي الحرية التي ارتضيناها؟!».