﻿البرازيل الأولى عالميا في عدد لاعبي كرة القدم!

برازيليا – الأناضول: قال المركز الدولي للدراسات الرياضية، إن البرازيل تملك أكبر عدد من لاعبي كرة القدم، يشاركون في البطولات الدولية والقارية. وأضاف المركز، أنه أجرى دراسة شملت 93 اتحادا لكرة القدم، و137 بطولة دورية تتبع لها. وأضاف أن الدراسة أظهرت أن البرازيل تملك 1202 لاعب يشاركون في البطولات الدورية، وأنها تتقدم دول العالم بعدد اللاعبين. ولفت الى أن فرنسا شغلت المركز الثاني برصيد 781 لاعبا، فيما شغلت الأرجنتين المركز الثالث بـ753 لاعبا.

مارسيلينو يتولى تدريب بلنسية في نهاية الموسم

مدريد – د ب أ: أعلن نادي بلنسية الأسباني، أن مارسيلينو تورال سيدرب الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري. وسيتولى مارسيلينو (51 عاما) تدريب الفريق خلفا لفورو، الذي تولى تدريب الفريق هذا الموسم، حيث قاده للابتعاد عن الهبوط واحتلال مركزا في وسط الترتيب. وتولى فورو، الذي عمل لفترة طويلة بالنادي، الفريق خلفا لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد عشر مباريات فقط. ولم يدرب مارسيلينو أي ناد منذ آب/ أغسطس الماضي، عندما أقيل من تدريب فياريال في واقعة مفاجئة ولكنه وافق على تدريب بلنسية لعامين.

عنف مشجعي الكرة يحصد حياة شاب في باراغواي

أسونسيون – د ب أ: لقى مشجع يبلغ 25 عاما مصرعه الأربعاء في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي بعدما أصيب بطلق ناري أثناء خروجه من ملعب نادي سبورتيفو لوكوينيو، الذي كان يلعب مباراة ضمن منافسات كأس “سودامريكانا”. وتعرض المشجع الضحية للهجوم من أربعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة وكانوا يطلقون النار على مجموعة من الجماهير كانت في طريقها إلى خارج الملعب بعد المباراة التي فاز فيها صاحب الأرض 2/1 على ديبورتيفو كالي الكولومبي، استقرت إحداها في رأس المشجع المذكور، الذي نقل على الفور إلى أحد المستشفيات ولفظ أنفاسه الأخيرة. وتعكف شرطة أسونسيون على التحقيق في الحادث، حيث أن هوية منفذي الهجوم ليست معلومة، إلا أن الشكوك تحوم حول احتمالية أن يكونوا من فئة المشجعين المتشددين “أولتراس″ التابعين لأحد الأندية المنافسة لسبورتيفو لوكوينيو.

لندن تستضيف جوائز الأفضل عالميا في كرة القدم

لندن – الأناضول: قرر الفيفا استضافة العاصمة البريطانية لندن لحفل جوائز الأفضل على المستوى العالمي لموسم 2016-2017. وقال: “تستضيف لندن يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 حفل تتويج الأفضل في عالم كرة القدم في موسم 2016-2017″. واعتاد الفيفا على استضافة تلك الاحتفالية بشكل سنوي في مقره بزيوريخ السويسرية. وكانت الجائزة انفصلت عن جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، لتصبح خاصة بالفيفا فقط بعيدا عن مجلة فرانس فوتبول.

تقديم موعد نهائي كأس إيطاليا الى الاربعاء المقبل

روما – الأناضول: قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تغيير موعد إقامة المباراة النهائية لكأس إيطاليا والتي ستجمع بين يوفنتوس ولاتسيو. وجاء القرار بعد تأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. وكان من المفترض إقامة اللقاء يوم الجمعة 2 يونيو/ حزيران المقبل، لكن نظرا لخوض يوفنتوس نهائي الأبطال يوم 3 يونيو، غير الاتحاد الموعد إلى الاربعاء المقبل.

أتلانتا الإيطالي يبرم اتفاقا لشراء أستاد

روما – رويترز: انضم اتلانتا إلى قائمة حصرية لأندية الدوري الايطالي التي تملك استادها الخاص بعدما تمت الموافقة على عرض لشراء ملعب “أتليتي أزوري” إيطاليا. وذكرت بلدية مدينة بيرغامو أن النادي وافق على دفع 8.6 مليون يورو بزيادة 10 في المئة على السعر المبدئي للاستحواذ على الاستاد الذي فتح أبوابه للمرة الأولى في 1928 ويحتاج لتطوير. وأصبح أتلانتا رابع فرق الدوري الايطالي التي تملك استادها الخاص إلى جانب يوفنتوس واودينيزي وساسولو. وتخوض غالبية الفرق المتبقية مبارياتها على استادات تملكها السلطات المحلية، بينها ميلان والانتر اللذان يتشاركان في ملعب “سان سيرو”. وذكرت سلطات المدينة أن الاتفاق ينص على أن يتم تطوير الاستاد، الذي يتسع إلى 26500 متفرج وغالبيته غير مغطى، في غضون ست سنوات مقبلة.

ماليزيا ترفض مواجهة كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

كوالالمبور – د ب أ: استند رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم إلى مخاوف أمنية في حديثه عن معارضة قرار اقامة مباراة بلاده مع كوريا الشمالية الشهر المقبل في بيونغ يانغ. وقال تونكو اسماعيل رئيس الاتحاد الماليزي: “أشعر بالقلق إزاء سلامة اللاعبين”. وأضاف: “أحد ردود الفعل التي تلقيتها هي أننا سنضطر لأخذ طعامنا معنا خوفا من تعرضنا للتسمم”. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019، بمدينة بيونغ يانغ، يوم 8 حزيران/ يونيو المقبل ضمن المجموعة الثانية بناء على قرار من الاتحاد الآسيوي. وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 28 آذار/ مارس الماضي، لكن أجلت بعد اغتيال كيم يونغ نام الأخر غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ في مطار كوالالمبور في 13 شباط/ فبراير.