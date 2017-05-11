﻿نوفاك ديوكوفيتش وكي نيشيكوري يتأهلان إلى دور الثمانية

مدريد – د ب أ: واصل النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، مسيرته ببطولة مدريد لأساتذة التنس، عقب تأهله لدور الثمانية عقب فوزه على الأسباني فيليسيانو لوبيز بنتيجة 6/4 و7/5 في الدور الثالث للمسابقة.

وبدا ديوكوفيتش، المصنف الثاني للبطولة، في مستوى فني أفضل كثيرا من الذي قدمه في لقائه مع الأسباني نيكولاس ألماغرو مساء الأربعاء في الدور الثاني للبطولة. وسيلتقي ديوكوفيتش، الذي حقق انتصاره التاسع على لوبيز خلال المواجهة العاشرة التي جرت بينهما، مع الياباني كي نيشيكوري، المصنف السادس للبطولة، في دور الثمانية اليوم. وتغلب نيشيكوري على الأسباني ديفيد فيرير بنتيجة 6/4 و6/3، ليحرم منافسه من تحقيق انتصاره رقم 700 في مسيرته الرياضية. وصرح نيشيكوري، المصنف الأول آسيويا عقب المباراة: “أنا سعيد للغاية بالفوز، خاصة بعدما حسمت الأمور في مجموعتين فقط، كنت أتوقع أن تستغرق المباراة وقتا طويلا، مثل لقاءاتنا السابقة”. وأوضح النجم الياباني: “أعتقد أنني لعبت جيدا للغاية حتى النهاية، كنت أستخدم ضرباتي الأمامية بكثرة، واتسم أدائي بالشراسة. قمت بعمل جيد بالفعل”. وتطرق نيشيكوري للحديث عن مواجهته المقبلة أمام ديوكوفيتش، حيث قال: “ليس لدي سجلا جيدا أمام نوفاك، إنه لاعب عظيم وقوي للغاية، لا يوجد لديه الكثير من مواطن الضعف، وينبغي علي أن أبقى إيجابيا وأبذل مزيدا من الجهد للتغلب عليه”. وأضاف نيشيكوري: “إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لمعرفة أدائي على الملاعب الرملية، سأحاول الاستمتاع بالتحدي الكبير الذي ينتظرني غدا”. واجتاز البلجيكي ديفيد غوفين، المصنف التاسع للبطولة، عقبة الكندي ميلوش راونيتش، المصنف الخامس، عقب فوزه عليه بنتيجة 6/4 و6/2.

وفي منافسات فردي السيدات، صعدت الرومانية سيمونا هاليب (حاملة اللقب) للدور قبل النهائي، بعد فوزها على الأمريكية كوكو فانديواغ بنتيجة 6/1 و6/1، فيما تغلبت اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا على الهولندية كيكي بيرتينس بنتيجة 6/3 و6/3. ولحقت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بركب المتأهلات للمربع الذهبي للبطولة، بفوزها على الرومانية سوزانا كريستينا بنتيجة 6/4 و6/4.