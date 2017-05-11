﻿سيلتكس يستعيد توازنه أمام ويزاردز

لوس أنجليس – د ب أ: سجل افيري برادلي 29 نقطة ليقود فريقه بaوسطن سيلتكس للفوز على واشنطن ويزاردز 123/101 في الدور قبل النهائي من الدور الفاصل لمنافسات الاتحاد الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واستعاد سيلتكس توازنه بعد هزيمته في المواجهتين الثالثة والرابعة أمام ويزاردز ليحقق الفوز عن جدارة في المواجهة الخامسة ويتقدم 3/2. وحقق سيلتكس فوزه السابع على التوالي والـ11 في آخر 13 مواجهة جمعته بويزاردز على ملعبه “تي دي غاردن”. وأحرز آل هورفورد 19 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وست متابعات وتكفل ايسياه توماس بتسجيل 18 نقطة وتسع تمريرات حاسمة. ويلتقي الفريقان في المواجهة السادسة بينهما مساء اليوم الجمعة في واشنطن. وإذا فاز سيلتكس في مواجهة اليوم فإنه سيصعد لمواجهة كليفلاند كافالييرز في الدور الفاصل النهائي من منافسات الاتحاد الشرقي. وسجل جون وول 21 نقطة لفريق ويزاردز الذي لم يفز في أي مباراة بالدور الفاصل في بوسطن منذ عام 1982.