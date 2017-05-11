﻿مواجهة عربية وحيدة في ثمن النهائي

أبوظبي – الأناضول: تحددت ملامح مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) ل لكرة القدم، وذلك بعد نهاية مرحلة المجموعات لتلك البطولة القارية.

وستشهد مباريات ثمن النهائي مواجهة عربية وحيدة تجمع بين فريقي أهلي جدة السعودي وأهلي دبي الإماراتي. أما بقية المواجهات فهي العين الإماراتي مع استقلال طهران الإيراني، ولخويا القطري مع بيرسبوليس الإيراني، والهلال السعودي مع إستقلال خوزستان الإيراني. وسيلعب كاشيما انتلرز الياباني مع مواطنه كاوازاكي فرونتال، وغوانتشو ايفرغراند الصيني مع موانغثونغ يونايتد التايلندي، و جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي مع اوراوا ريد دايموندز الياباني، وأخيرا شنغهاي الصيني مع مواطنه جيانغسو سونينغ. وستقام مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 22 و23 و24 مايو/ أيار الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب في الأسبوع التالي له. ويعد فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أكثر فرق القارة تتويجا بالبطولة بإجمالي 3 ألقاب.