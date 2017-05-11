﻿كونغرس الفيفا: إنفانتينو يرفض الانتقادات الموجهة له وللاتحاد الدولي لكرة القدم

المنامة – د ب أ: دافع جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشدة، عن عملية الإصلاح التي تتم في الاتحاد، رافضا الانتقادات التي وجهت له وللاتحاد واصفا إياها بـ”الأخبار الملفقة” و”الحقائق البديلة”.

وقال إنفانتينو مخاطبا كونغرس الفيفا في المنامة: “هناك الكثير من الأخبار الملفقة والحقائق البديلة متعلقة بسياسة التدوير في الفيفا. أصبح تحدي الفيفا رياضة وطنية في بعض البلدان”. واقتبس من عبارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدافعا عن عملية الإصلاح وكرر قوله بان الفيفا استعاد مصداقيته، وسط تحقيقات الفساد الجارية حاليا من السلطات في أمريكا وسويسرا مع المسؤولين السابقين. وجاءت الانتقادات الاخيرة بعد استبعاد رئيسي لجنة القيم الألماني هانز يواخيم إيكيرت والسويسري كورنيل بوربيلي واللذين كانا يريدان البقاء في منصبيهما. وقال إنفانتينو إن الثنائي لم يطرد، لكن مدتهما انتهت. وقال باللغة الألمانية: “الفيفا ليس ناديا ألمانيا- سويسريا” ويجب ان يكون هناك تمثيل من كافة المناطق. وعاقب بوربيلي وإيكيرت ما يقرب من 70 مسؤولا خلال فترتهما، من بينهم الرئيس السابق جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني. وخضع أيضا إنفانتينو لتحقيقات في ما يتعلق بإحتمالية قيامه بانتهاك القيم ولكن سرعان ما تم غلق القضية لعدم وجود أدلة كافية. وانتخبت الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس واليوناني فاسيليوس سكوريس رئيسين للجنة القيم التابعة للفيفا. وحصلت روخاس وسكوريس على 188 من أصل 194 صوتا صحيحا خلال اجتماع الكونغرس، وستكون روخاس بديلة بوربيلي في منصب كبير المحققين بغرفة التحقيقات، فيما سيخلف سكوريس نظيره إيكيرت في منصب رئيس الغرفة القضائية.

كما وافق كونغرس فيفا على اختيار البلد الذي سيستضيف مونديال 2026، أول بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبا، العام المقبل بدلا من انتخابها في ميعادها المخطط سابقا في 2020. ووافق الكونغرس على اقتراح المجلس بإجراء التصويت في العام المقبل بالكونغرس الذي سيقام في موسكو قبل كأس العالم الذي يقام في روسيا. وقدمت كندا والمكسيك والولايات المتحدة ملفا مشتركا لتنظيم المونديال، وكانت تهدف في الأصل إلى إجراءات سريعة لإجراء انتخابات، وإثبات قدرتها على تلبية المتطلبات التقنية في مرحلة لاحقة. لكن منح المرشحون المحتملون ثلاثة أشهر لإبداء رغبتهم في الدخول في الانتخابات في 2018، لكن بما ان قارتي أوروبا وآسيا ليستا مؤهلتين لتنظيم البطولة حيث ينظمان مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر) يرجح ألا يكون هناك مرشحون أخرون. وتبدو أن مشاركة الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم في مصلحة الفيفا بسبب التحقيقات الجنائية الجارية حاليا. وحذر الثنائي بوربيلي وايكيرت من أن استبعادهما يعرقل عملية إصلاح الفيفا وربما أيضا يعرض وضع الفيفا كضحية للخطر في التحقيقات الأمريكية. واستطاع إنفانتينو الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي خلافة بلاتر في شباط/ فبراير 2016، ووصف الفيفا، بأنه “شفاف” وصادق للغاية. وقال: “الفيفا الجديد ديموقراطي، وليس ديكتاتوريا”. وقال أيضا إن الفيفا ليس بحاجة لنصيحة عامة من مسؤولين سابقين حول الحكم الرشيد لأنهم فشلوا جميعا. كما ظهر أيضا، ان الفيفا ربما يكون انتهك نظامه الأساسي في ما يتعلق بإستبعاد رئيسي لجنة القيم إيكريت وبوربيلي واقتراح مرشحين جدد حيث ذكرت مصادر أن قائمة البدائل للجان الفيفا لم تحصل عليها فاطمة سامورا الأمين العام قبل أربعة أشهر من الانتخابات. وتم تفسير عدم الالتزام بمهلة الأربعة أشهر، بسبب قلة المرشحين الذين تقدموا في هذا الوقت من جانب الاتحادات التابعة للفيفا.

وفي مسائل أخرى، أرجأ الكونغرس اتخاذ قراره على النزاع الدائر بين اتحاد إسرائيل وفلسطين لكرة القدم للعام المقبل، على ان يبحث المجلس حلا لتلك الأزمة. وكانت القضية، التي يتهم فيها كل طرف الآخر بإلحاق أضرار في تطوير كرة القدم، في أجندة الكونغرس للمرة الخامسة، وكان فريق عمل شكل خلال عهد بلاتر لبحثها. واقترح أوفير أيني رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، إقامة “مباراة سلام” بين المنتخبين.