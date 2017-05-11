﻿الدوري الألماني: بارترا وشاهين يعودان لتدريبات دورتموند

برلين – د ب أ: عاد المدافع الأسباني مارك بارترا إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند، عقب تعافيه من الإصابات التي لحقت به جراء تعرض حافلة الفريق لهجوم بالقنابل قبل إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بارترا لكسر في المعصم بالإضافة لعدة إصابات في ذراعه في الحادث، الذي وقع للفريق حينما كان في طريقه إلى معقله ملعب “سيغنال إيدونا بارك” لمواجهة ضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 نيسان/ أبريل الماضي. وعاد بارترا للفريق مجددا، حيث شارك في الحصة التدريبية بأكملها والتي بلغت مدتها 80 دقيقة. وتعززت صفوف دورتموند أيضا بعودة نجمه نوري شاهين، الذي شفي من إصابة في كاحل القدم أبعدته عن الملاعب منذ 22 من الشهر الماضي. ويحل دورتموند ضيفا على أوغسبورغ غدا السبت، فيما يستضيف فيردر بريمن في الأسبوع التالي في مباراتيه المتبقيتين بالدوري الألماني هذا الموسم، حيث يسعى للاحتفاظ بالمركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات لدوري الأبطال. كما يستعد دورتموند أيضا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لكأس ألمانيا في 27 الجاري.