﻿أرسنال ينعش آماله الأوروبية بثنائية في ساوثهامبتون

لندن – د ب أ: أنعش أرسنال آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنكليزي، عقب فوزه 2/صفر على مضيفه ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف مانشستر سيتي الرابع، ومازال متبقيا لكلا الفريقين ثلاث مباريات. في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الخامسة عشرة هذا الموسم، والثالث خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 42 نقطة في المركز العاشر. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، أحرز التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 60، فيما تكفل الفرنسي أوليفيه جيرو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 83.