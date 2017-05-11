﻿سيميوني: عشنا ليلة ساحرة في كالديرون!

مدريد – د ب أ: أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن شعوره بالفخر بأداء فريقه أمام جاره ريال مدريد، مؤكدا أن الليلة ستبقى خالدة في الذاكرة.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أنا سعيد وفخور، خضنا مباراة أخرى وأوضحنا مجددا لماذا ننافس من خمسة أعوام ونصف في أفضل المستويات في أسبانيا وأوروبا بعد ريال مدريد وبرشلونة”. وأضاف: “كنا متأخرين 3/صفر، لقد كانت نتيجة قاسية خارج ملعبنا، عندما قلنا أن العودة ممكنة اعتقد البعض أننا نلعب بالكلمات، لكن أثق بأن تلك الدقائق الثلاثين أو الخمس والثلاثين ستبقى خالدة في التاريخ”، في إشارة إلى الشوط الأول الذي شهد تألق فريقه بشكل كبير وتسجيله هدفين في ربع ساعة. وتابع سيميوني: “بعد ذلك تراجعنا بالفعل وارتكبنا خطأ دفاعيا فادحا وتلقينا هدفا، ولكن هذه الليلة الساحرة التي عشناها في كالديرون ستبقى في الذاكرة للأبد”. وأكد سيميوني أن على أتلتيكو العمل بشكل أكبر من أجل قطع الخطوة التي تنقصه ليكون من بين مصاف الأندية الكبرى. واستطرد قائلا: “في الحقيقة إنه أمر محزن، نحتاج إلى الاستمرار في التطور، الخطوة التي تبدو قريبة ليست صغيرة”.