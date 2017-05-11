﻿ريال مدريد يطيح بأتلتيكو مجددا ويواجه يوفنتوس في المباراة النهائية

مدريد – رويترز: أحبط إيسكو انتفاضة أتلتيكو مدريد ليقود ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في نهائي رغم الخسارة 2-1 في ملعب جاره.

وبدأ أتلتيكو، وصيف بطل النسخة الماضية، اللقاء بقوة وسجل هدفين في أول 16 دقيقة عبر ساؤول نيغيز وأنطوان غريزمان من ركلة جزاء. لكن إيسكو قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد مجهود رائع من كريم بنزيمة ليقضي على آمال أتلتيكو. واستفاد الريال من فوزه 3-صفر في ذهاب قبل النهائي بملعبه “سانتياغو برنابيو” ليتفوق 4-2 في مجموع المباراتين ويواصل سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. وسيكون فريق المدرب زين الدين زيدان أول فريق يحتفظ باللقب إذا تغلب على يوفنتوس في المباراة النهائية في كارديف يوم الثالث من يونيو/ حزيران المقبل. وقال زيدان: “ستكون مباراة استثنائية بالتأكيد. (يوفنتوس) منحني كل شيء. لكن أنا مع ريال مدريد وهو فريق آخر في حياتي. ستكون مواجهة رائعة”. وأطاح الريال بأتلتيكو من دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي وتفوق عليه في نهائيي 2014 و2016.

وكانت الأجواء حماسية في آخر مباراة بدوري الأبطال على ملعب “فيسنتي كالديرون” قبل انتقال أتلتيكو إلى استاد جديد، لكن فريق المدرب دييغو سيميوني فشل في إنهاء عقدة الريال في المسابقة القارية الكبرى. وقال سيميوني: “أول 20 دقيقة من هذه الليلة الساحرة في كالديرون سنتذكرها إلى الأبد”. وأضاف: “يجب أن نشعر بالفخر بلاعبي الفريق. حافظوا على الأمل وأظهروا أننا لم نكن نتحدث فقط لكن لأننا كنا نؤمن”. وتقدم ساؤول لأصحاب الضيافة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها كوكي في الدقيقة 12. وبدا أن حلم الانتفاضة قد يتحقق عندما ضاعف غريزمان التقدم من علامة الجزاء بعد أربع دقائق بعدما ارتكب رفايل فاران مخالفة ضد فرناندو توريس. لكن الريال تماسك حتى نجح في تسجيل هدف عبر إيسكو الذي تابع تسديدة توني كروس المرتدة من الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 42، لكن الفضل الأكبر في الهدف يرجع إلى بنزيمة الذي تجاوز ثلاثة من لاعبي أتلتيكو خلال الهجمة. وواصل أتلتيكو الضغط طمعا في توسيع الفارق لكن حارس الريال كيلور نافاس أنقذ فرصة مزدوجة خطيرة ليحرم يانيك كاراسكو وكيفن غاميرو من هز شباكه. وألغى الحكم هدفا لكريستيانو رونالدو بداعي التسلل كاد يدرك منه التعادل، وحافظ الريال على هدوئه في ما تبقى من اللقاء ليمضي في طريقه نحو تحقيق اللقب للمرة 12 في تاريخه.