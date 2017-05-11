﻿محمد عبده: أتمنى تكرار تجربة «الدويتو» مع آمال ماهر

القاهرة – «القدس العريي»: قال فنان العرب المطرب السعودي محمد عبده، إن الصوت مثل البصمة لا يمكن تكراره، لذلك فهو ليس له خليفة، لأن كل صوته له الطابع الخاص به، قد يكون هناك تقليد لأحد الأصوات، لكن لا يوجد تشابه، ودلل على ذلك بعدم تكرار أصوات مثل أم كلثوم أو محمد عبد الوهاب أو غيرهما.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحافي، الذي عقد في أحد فنادق القاهرة، للكشف عن تفاصيل الألبوم الجديد، وكذلك حفله في القاهرة المقرر اقامته مساء أمس «الخميس».

وقال إن الفن إختلف تماما من عصر عبد الحليم حافظ والآباء المؤسسين حتى الآن، وإن الأجيال الجديدة تبحث عن هوية موسيقية، مشيرا إلى أن التقنية الهندسية والتكنولوجية متطورة الآن بشكل كبير، إلا أن الإبداع كان أقوى في الماضي.

وأشار إلى أن المطرب في كل حفل يكون في مود ومزاج مختلفين، مما يؤثر على أدائه لبعض الأغاني بشكل أفضل من أغان أخرى.

وحول تجربته مع شركة «روتانا» قال: إن رصيده معها كبير جدا من الحب والإعجاب المتبادل.

وأشار إلى أنه لو كرر تجربة الديو مرة أخرى، فانه يتمنى أن تكون مع المطربة المصرية آمال ماهر، التي قدم معها ديو سابقا، مشيرا إلى أنها تحمل على عاتقها الطرب الأصيل.

وردا على سؤال حول إبنه محمد، وهل سيتخذ طريق الغناء، أكد أنه لا يفرض على أبنائه أي مجال، بل يهتم بداية بتعليمهم وحصولهم على أعلى الشهادات ثم يختارون هم المجال الذي يفضلون الإلتحاق به.

وكشف عن الإعداد لبرنامج لتوثيق المحطات الفنية في حياته من خلال الأغنية، مشيرا إلى أنهم بصدد حصر الأغاني ووقتها وذكرياتها.

وعن الغناء في لبنان قال إنه من أحلى البلدان، التي يمـارس فيـها الفن بتنوع وهو باريس الشرق وبه كثيـر من الفنـانين المتميـزين في أنـواع الموسـيقى كافـة.

مشيرا إلى أنه أول بلد غنى فيه بعد السعودية، وهو يحبه ويسعى لإقامة حفلات فيه.

وحول امكانية غنائه باللهجة المصرية قال إن اللهجة المصرية هي أهم ثاني لهجة في العالم بعد الإنكليزية، إلا أنه كان دائما يفضل الغناء بلهجة بلده السعودية، مشيرا إلى أنه كان صديقا لكثير من الملحنين المصريين، مثل محمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب.

وأضاف أن الجمهور المصري أحب محمد عبده بلونه ولهجته، كما صرح بأنه لا يجيد التقليد، ولا يقول الكلمات إلا عندما يشعر بها ويحسها، مؤكدا أن مصر هي حلم كل فنان عربي يرغب في الإنتشار، لذلك كان المسرح السعودي موجودا في القاهرة بسبب تقاليد المملكة العربية السعودية وإنغلاقها، لذا تم نقل الحفلات والمسرح إلى القاهرة.

وأضاف: الآن تقام الحفلات في كثير من بلدان العالم العربي، وأصبح هناك مجال كبير لوصول الأصوات إلى آذان المستمعين من خلال القنوات التلفزيونية.

وعن تجربته مع الموسيقار طلال قال إنه بالتعاون معه منذ 28 عاما في ألبوم «هلا بالطيب الغالي» وعدد آخر من الأغاني، التي لاقت نجاحا كبيرا. مشيرا إلى أن أهم ما يميز طلال هو حرصه على التأكيد على المسيرة الموسيقية السعودية حتى لا تتوقف ابدا.

وعن اسم «رماد المصابيح»، الذي اختاره لألبومه الجديد، قال إنه يشير إلى رماد الذكريات القديمة في التجارب والحب والحياة.

وطلب محمد عبده عدم مناداته بلقب الدكتور، مشيرا أن هذا اللقب أصبح يطلق على الكثيرين، وأنه يفضل لقب «فنان العرب»، الذي يتشرف به ويحبه.