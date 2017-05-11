﻿ ولاية نيويورك مستعدة لتجربة سيارات مستقلة على طرقاتها

نيويورك ـ أ ف ب: باتت ولاية نيويورك على استعداد لتجربة سيارات من دون سائق على طرقاتها، حسب ما أعلن أندرو كوومو حاكم الولاية التي تسعى إلى خوض هذا المجال لتحذو حذو عدة ولايات أمريكية. وبغية إتاحة هذه التجارب، قام برلمان نيويورك بتعديل تشريعي في مشروع ميزانية عام 2018.

وقال الحاكم في بيان: «من خلال هذه المبادرة، نعتمد مقاربة حذرة لكن متزنة لتسيير المركبات المستقلة على طرقاتنا بغية التخفيف من أنماط القيادة الخطرة وتخفيض حوادث السير وإنقاذ الأرواح».

ويمكن لمصنعي هذا النوع من المركبات التقدم بطلبات للحصول على الرخص اللازمة شرط ان تراعي تصاميمهم كل المعايير الفدرالية للسلامة المطبقة في ولاية نيويورك.

وينبغي في إطار هذه التجارب، الاستعانة بسائقين يحملون رخص سوق عند وضع السيارات على الطرقات العامة، على ما أوضح كوومو.

كما يجب على الشركات المشغلة لهذه المركبات أن توقع عقد تأمين يغطي حوادث بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار.

ومنحت ولايات أمريكية عدة رخصاً لتجربة سيارات ذاتية القيادة على طرقاتها العامة، بدءاً بنيفادا (الغرب) عام2011.

وتجيز 13 ولاية حتى اليوم اختبار هذا النوع من وسائل النقل في شوارعها، في حين صدر مرسوم في هذا الخصوص في ولايتين أخريين هما أريزونا (الغرب) وماساتشوستس (شمال شرق).

وتنخرط معظم شركات صناعة السيارات ومجموعات تكنولوجية أيضاً في سباق محموم لإنتاج مركبات قادرة على السير في الطرقات من دون سائق، مع هدف مرفوع يقضي بأن تكون هذه السيارات جاهزة للاستخدام فعلاً بحلول عام 2020.