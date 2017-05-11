﻿شركة تكافئ موظفيها عن كل كليوغرام يفقدونه من وزنهم

بكين ـ أ ف ب: عرض صاحب شركة صينية تقديم جائزة لكل موظف عن كل كيلوغرام يفقده من وزنه، مشجعاً إياهم على اعتماد نظام غذائي صحي ورياضي لمكافحة البدانة. ويدير وانغ شويباو شركة «كينغتيان كونسلتيمغ» الاستشارية في شيان شمال الصين. وعرض جائزة بقيمة 200 يوان (29 دولاراً) عن كل كيلوغرام يفقده كل موظف. وقال: «منذ آذار/مارس، شارك عشرون موظفاً في هذا العرض، وكانت الجائزة الأكبر بقيمة 2000 يوان» فاز بها موظف فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه في شهرين. وروى صاحب الشركة أن الفكرة جاءته لكون العمل في الاستشارات من أقل الأعمال التي تتطلب مجهوداً جسدياً. وقال: «يعمل موظفونا وراء مكاتبهم كل النهار، ولا يتحركون، لاحظت أن كثيرين منهم أوزانهم زائدة، وأردت أن أشجعهم على الحركة».