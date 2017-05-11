﻿العثور على آثار حياة ميكروبية تعود إلى 3.5 مليار عام

أنقرة ـ الأناضول:عثر علماء من جامعة «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، على آثار لحياة ميكروبية، تعود لقرابة 3.5 مليار عام، في موقع ينابيع مياه معدنية قديمة في أستراليا.

ونشرت مجلة علمية، تقريراً لفريق من علماء الجامعة الأسترالية، حول الأبحاث التي أجروها في المكان، الذي يقع في منطقة «بيلبارا» في مقاطعة أستراليا الغربية، حيث اكتشفوا متحجرات تحوي آثاراً لبكتيريا، يتجاوز عمرها 3 مليارات و480 مليون عام.

وأوضح العلماء في البحث أن هناك نظريتين رئيسيتين حول بداية ظهور الأحياء على كوكب الأرض، الأولى ظهور الحياة الميكـــروبية في ثقوب في قيعان المحيطات، والأخرى تشير إلى ظهور الحياة في بحيرات حارة صغــــيرة، تشكلت من المياه الجوفية التي تدفقت إلى سطح الأرض.

وأكدوا أن الاكتشاف الجديد يدعم النظرية الثانية.